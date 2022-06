De Nederlandse BMX'ers doen op 9 juli niet mee aan het EK in het Belgische Dessel. Bondscoach Martijn Jaspers ontdekte tijdens een training dat de baan niet veilig is, waarop wielerbond KNWU besloot geen BMX'ers van vijftien jaar en ouder naar het EK te sturen.

De KNWU heeft bij de Europese wielerbond aangegeven wat er aan de baan in Dessel mankeert. "Het antwoord dat we hebben ontvangen, geeft ons niet het vertrouwen dat de door ons aangegeven problemen zodanig worden opgelost dat de wedstrijden op een veilige manier op een topniveau kunnen worden verreden", zegt Henk van Beusekom van de KNWU.

Volgens de manager sport van de wielerbond is vervolgens bij de verzekeringsmaatschappij gevraagd in hoeverre de KNWU aansprakelijk zou zijn bij ongevallen tijdens een wedstrijd op een baan in het buitenland.

"Zij gaven ons te kennen dat wij aansprakelijk gesteld kunnen worden als wij sporters inschrijven voor een evenement waarover wij zelf twijfels hebben bij het veilig kunnen verrijden van de wedstrijd", aldus Van Beusekom.

"Dit alles heeft ons doen besluiten om alle renners van vijftien jaar en ouder van de deelnemerslijst te halen. Rijders jonger dan vijftien jaar zijn wél verzekerd, omdat ze lagere snelheden halen."

Het EK in Dessel wordt van 7 tot en met 10 juli gehouden. Bij de elite zouden Niek Kimmann, Dave van der Burg, Mitchel Schotman, Jay Schippers, Judy Baauw, Laura Smulders, Merel Smulders en Manon Veenstra meedoen namens Nederland. Van 29 tot en met 31 juli volgt het WK in het Franse Nantes.