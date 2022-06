De Amerikaanse topbasketbalster Brittney Griner heeft ruim vier maanden nadat ze in Rusland werd opgepakt vanwege vermeend cannabisbezit te horen gekregen dat haar strafproces komende vrijdag begint. Haar hechtenis is met zes maanden verlengd.

De 31-jarige Griner zit sinds half februari in een Russische cel, omdat er drugs in haar bagage zouden zijn gevonden. Sindsdien was ze in afwachting van de startdatum van haar proces.

Griner was maandag zelf aanwezig tijdens de voorbereidende hoorzitting die voor publiek gesloten was. De basketbalster van Phoenix Mercury en het Amerikaanse olympische team werd door vier agenten en een hond begeleid naar de rechtszaal. Ze reageerde niet op vragen van journalisten.

Tijdens de hoorzitting kreeg Griner te horen dat haar hechtenis minstens met zes maanden wordt verlengd in afwachting van het strafproces. Ze kan een maximale gevangenisstraf van tien jaar krijgen als ze wordt veroordeeld voor grootschalig drugstransport.

In Russische strafzaken wordt minder dan een procent van de verdachten vrijgesproken. Bovendien kan vrijspraak er, in tegenstelling tot in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, worden teruggedraaid.

Brittney Griner is een van de sterspelers van de Amerikaanse ploeg. Foto: Reuters

Huis van Afgevaardigden riep op tot vrijlating

Griner is een van de beste basketbalsters ter wereld. Buiten het seizoen in haar thuisland speelt ze voor UMMC Jekaterinenburg, een club uit het oosten van Rusland. De 2,06 meter lange Amerikaanse was in februari op weg van Rusland naar de VS toen ze gearresteerd werd.

De arrestatie van Griner kwam pas na twee weken naar buiten. In die periode vielen de Russen Oekraïne binnen. De Amerikaanse regering vreest dat Griner door Rusland gebruikt wordt om druk te zetten op de VS, dat Rusland flink strafte als reactie op de oorlog in Oekraïne.

Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden riep Rusland recent op om Griner onmiddellijk vrij te laten. De resolutie van de Democratische afgevaardigde Greg Stanton werd door zowel Democraten als Republikeinen in het Huis gesteund.