Technisch directeur Jeroen van Leeuwen van turnbond KNGU is teleurgesteld over het besluit van turnster Sanne Wevers om uit de nationale selectie te stappen. De bestuurder denkt dat het anders had kunnen aflopen.

Wevers maakte maandag bekend de selectie wegens het gedrag van een teamgenoot te verlaten en "enorm teleurgesteld" te zijn door het gebrek aan regie bij de KNGU bij het oplossen van de zaak.

De teamgenoot waar Wevers in haar verklaring op doelt is turnster Vera van Pol, die eind vorig jaar in een interview met De Limburger uitgebreid sprak over de situatie bij de nationale selectie.

Van Pol vertelde daarin onder meer hoe haar relatie met de zussen Sanne en Lieke Wevers bekoelde als gevolg van de turncrisis, die ontstond na onthullingen van (oud-)turnsters over grensoverschrijdend gedrag door coaches. Vincent Wevers, de inmiddels vrijgesproken vader van de zussen Wevers, was een van degenen die werd beschuldigd.

"Ik ben wel wat ontdaan. Het is een vervelend bericht", aldus Van Leeuwen over het besluit van Wevers om niet langer deel uit te maken van de selectie. Hij is pas sinds begin mei in dienst bij de turnbond.

"Vanaf het moment dat ik in dienst kwam en op de hoogte werd gesteld van de situatie, heb ik veel met Sanne gepraat. Ik heb er veel tijd en energie in gestopt en zag openingen om de situatie op te lossen. Het is teleurstellend dat het uiteindelijk op deze manier is gegaan."

Sanne Wevers werd in 2016 olympisch kampioene op de balk. Foto: ANP

'Helaas is het niet tot een gesprek gekomen'

Van Leeuwen wil niet te veel op details ingaan. "Ik vind het niet netjes om namen te noemen, maar waar Sanne aan refereert, slaat terug op het interview van Vera uit de krant van 18 december", vertelt hij.

"Als dat interview in mijn tijd had plaatsgevonden, dan hadden we op 19 december al met zijn drieën om tafel gezeten om het een en ander uit te spreken. Vera stond open voor een gesprek met mij erbij, maar helaas is het niet gelukt om dat daadwerkelijk te laten plaatsvinden." Van Pol laat desgevraagd weten niet te willen reageren.

Wevers gaf in haar persverklaring aan dat er een "bemiddelingstraject met een extern bureau" zou zijn gefaciliteerd, maar Van Pol zou hebben aangegeven daaraan niet te willen meewerken.

"Vorige week heeft Sanne richting mij benoemd om dan maar uit het team te stappen. Ik heb aangegeven dat zonde te vinden, omdat Sanne ontzettend veel heeft betekend voor onze sport", zegt Van Leeuwen.

Hij werd maandagmiddag door Wevers op de hoogte gesteld van haar besluit. "Een verhaal heeft altijd twee kanten en ik denk wel degelijk dat de KNGU van alles in gang heeft gezet om te proberen Sanne te behouden voor het Nederlands team."