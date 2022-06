Sifan Hassan heeft dit jaar nog geen wedstrijd gelopen, maar staat in juli wel aan de start bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. Het management van de in Ethiopië geboren atlete bevestigt dat ze meedoet.

Hassan heeft als regerend wereldkampioene op de 1.500 en 10.000 meter automatisch startbewijzen voor deze afstanden. Ze won beide titels op de WK van 2019 in Doha. Het is nog niet bekend of ze in Eugene beide afstanden loopt of kiest voor een van de twee.

De 29-jarige atlete nam een lange vakantie na de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio, waar ze goud veroverde op de 5.000 en 10.000 meter en ook nog brons pakte op de 1.500 meter. Ze begon later aan de trainingen en liep nog geen wedstrijd.

Aanvankelijk wilde Hassan haar seizoen begin deze maand openen op de FBK Games, maar daar zag ze van af. Ook de Diamond League in Eugene sloeg ze over om extra energie te steken in de trainingen. Ze is zich inmiddels volop op het WK aan het voorbereiden in de Verenigde Staten.

Sifan Hassan liep na de Olympische Spelen geen wedstrijd meer. Sifan Hassan liep na de Olympische Spelen geen wedstrijd meer. Foto: ANP

Nederlandse ploeg nog niet bekend

De omvang van de Nederlandse ploeg die naar Eugene afreist voor de WK (15-24 juli) is nog niet bekend. Er zijn atleten die zich individueel hebben geplaatst door het behalen van de vereiste limiet, maar er zijn ook atleten die dankzij hun positie op de wereldranglijst een startbewijs kunnen bemachtigen.

Duidelijk is dat Dafne Schippers ontbreekt op het mondiale toernooi. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter heeft niet aan de WK-limiet voldaan en zegt zelf ook dat ze "niets te zoeken" heeft op de WK.

Bij afwezigheid van Schippers is Femke Bol een van de grootste namen van de Nederlandse ploeg. De winnares van het brons op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen in Tokio is al zeker van een plek in de ploeg en is een van de kanshebbers voor een medaille.