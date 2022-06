Sharon van Rouwendaal is er maandag bij de WK zwemmen in Hongarije niet in geslaagd om een medaille te veroveren op de 5 kilometer. De Nederlandse werd in het Lupa-meer tiende.

De 28-jarige Van Rouwendaal tikte aan in 58.08,90 en gaf op het niet-olympische onderdeel zestien seconden toe op winnaar Ana Marcela Cunha uit Brazilië. De olympisch kampioene op de 10 kilometer won de sprint van de kopgroep en veroverde haar zesde wereldtitel in het open water.

De dertigjarige Cunha prolongeerde met de winst haar titel op de kortste afstand in het open water. Achter de Braziliaanse eindigde de Française Aurélie Muller als tweede. Het brons ging naar Giulia Gabbrielleschi uit Italië.

De wereldtitel is vrijwel de enige prijs die nog ontbreekt op de erelijst van Van Rouwendaal. De geboren Baarnse veroverde drie keer WK-zilver en werd in 2016 in Rio de Janeiro olympisch kampioene op de 10 kilometer. Vorig jaar eindigde ze op de Spelen in Tokio als tweede achter Cunha.

Van Rouwendaal heeft tijdens de WK nog twee kansen om haar eerste wereldtitel te veroveren. Woensdag start ze op de 10 kilometer en donderdag staat de 25 kilometer op het programma.

Bij de mannen ging de wereldtitel op de 5 kilometer naar Florian Wellbrock, de olympisch kampioen van Tokio op de dubbele afstand. De Duitser bleef Gregorio Paltrinieri bijna vier seconden voor. Michailo Romantsjoek pakte het brons.