Colorado Avalanche heeft voor de derde keer in de historie de Stanley Cup gewonnen. Het ijshockeyteam uit Denver was in de best-of-sevenserie van de NHL-finale met 4-2 te sterk voor titelverdediger Tampa Bay Lightning.

In de zesde wedstrijd trokken de 'The Avs' in de nacht van zondag op maandag met 2-1 aan het langste eind en werd er een einde gemaakt aan een reeks van twee titels op rij van Tampa Bay Lightning.

Tampa Bay Lightning nam in eigen huis in de eerste periode via captain Steven Stamkos de leiding, maar de bezoekers bogen de stand in de tweede periode om. Nathan MacKinnon gaf vroeg in de tweede periode het startschot voor de comeback met een rake one timer.

Zo'n tien minuten later was MacKinnon opnieuw belangrijk, dit keer als aangever. De Canadees bracht de puck met het nodige geluk bij Artturi Lehkonen, die overtuigend raak schoot. In de laatste periode werd er mede door de uitblinkende Avalanche-goalie Darcy Kuemper niet gescoord.

Voor Colorado Avalanche betekent het na 1996 en 2001 de derde overwinning van de Stanley Cup, de meest prestigieuze prijs voor clubs in het ijshockey. De Conn Smythe Trophy voor de beste speler van de play-offs ging naar verdediger Cale Makar.