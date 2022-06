Noël van 't End is woedend op de internationale judofederatie (IJF) vanwege een omstreden maatregel bij het Grand Slam-toernooi in de Mongolische hoofdstad Ulaanbaatar. De bond besloot dat een heel team wordt gediskwalificeerd als een judoka uit dat land weigerde te strijden tegen Russen.

"Ik vind dat dit niet meer kan", foeterde Van 't End zondag bij de NOS. "Judo is een individuele sport. Je kan er niet een heel land bij betrekken. Dat is een no-go. Dit moeten ze niet nog een keer flikken."

Van de IJF mogen Russische judoka's onder de vlag van de bond aan internationale toernooien meedoen. Toen duidelijk werd dat de Russen in Ulaanbaatar in actie zouden komen, besloot de Oekraïense ploeg zich terug te trekken.

Vervolgens liet de internationale judobond weten dat een heel land zou worden uitgesloten van deelname als een judoka zich solidair verklaart met Oekraïne. Alle Nederlanders stemden er uiteindelijk mee in om tegen de Russen te judoën.

"Het gekke was dat de IJF pas dertig minuten voor aanvang van het toernooi aangaf dat als één iemand zou besluiten om niet tegen een Rus te vechten, het hele team gediskwalificeerd zou worden. Dat was wel even pittig", aldus Van 't End, die in Mongolië brons veroverde in de klasse tot 90 kilogram.

De Rus Mikhail Igolnikov (rechts) pakte het goud in de klasse waarin Noël van 't End uitkwam. De Rus Mikhail Igolnikov (rechts) pakte het goud in de klasse waarin Noël van 't End uitkwam. Foto: AFP

'Er hing een bepaalde spanning'

Volgens de wereldkampioen van 2019 heerste er een "apart sfeertje" in Ulaanbaatar. "Normaal ben je gewoon vriendelijk tegen iedereen. Nu ook, maar er hing een bepaalde spanning."

Ook de Nederlandse judobond is niet te spreken over de maatregel van de IJF. "Wij vinden het echt een veel te vergaande maatregel en gaan daar na dit weekend op bestuurlijk niveau tegen ageren", liet directeur topsport Gijs Ronnes weten. "Een sporter wordt onder druk gezet door deze maatregel, want hij dupeert niet alleen zichzelf maar ook zijn hele team. Dat maakt het heel ingewikkeld voor een individuele sporter."

Het volgende Grand Slam-toernooi in het judo wordt van 8 tot en met 10 juli in de Hongaarse hoofdstad Boedapest gehouden.