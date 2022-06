Zonta van den Goorbergh was toch even beduusd bij de start van de TT in Assen. De zestienjarige debutant in de Moto2 schrok ervan dat hij ineens aan die 100.000 mensen op de tribune moest denken.

"Normaal heb ik niet eens door dat er publiek is, dan ben ik helemaal gefocust op het moment dat de lichten uitgaan", zei Van den Goorbergh, die als achttiende finishte.

"Ik weet ook niet waarom ik me er nu wel ineens bewust van was. Misschien omdat er nu veel meer fans voor mij waren. Ik heb me er verder niet te veel van aangetrokken, want ik weet ook dat het publiek je niet moet afleiden."

Van den Goorbergh was tevreden met zijn plek in de top twintig. "Stiekem hoopte ik op meer en ik heb op het laatst onnodig nog een plek ingeleverd, maar ik kon op een foutje in de eerste ronde na een strak tempo rijden. Er zit duidelijk verbetering in."

Zonta van den Goorbergh finishte als achttiende in de Moto2-race. Foto: Getty Images

Vader Jurgen overmand door emoties bij start

Zijn vader Jurgen van den Goorbergh kon dat met cijfers staven. "We werken toe naar een achterstand van 25 seconden op de winnaar en het waren er 28. Aan het begin van het seizoen was het verschil een minuut, dus Zonta heeft het al gehalveerd. Hij mag niet klagen", zei hij.

Bij de start kon de oud-wegracer zijn emoties niet onder controle houden. "Dikke tranen, ja. Dat was een lastig momentje. Ik heb hier zelf twintig jaar gestaan en nou staat mijn zoon er. Ik zag dat publiek en het overviel me. Het was vooral de spanning."

"We hebben de hele week toegeleefd naar de TT en het is niet zo vanzelfsprekend dat je kan racen in het wereldkampioenschap. Daar komt veel bij kijken en dan maakt Zonta het nog waar ook. Hij heeft gewoon een heel solide weekend gehad en ik zeg dat met bravoure."

De Moto2-race in Assen werd gewonnen door de Spanjaard Augusto Fernández. Bo Bendsneyder kwam als vijfde over de finish.