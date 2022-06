De Nederlandse hockeyers hebben zondag voor de tweede keer dit weekeinde Spanje verslagen in de Pro League. Na de 4-3-zege van zaterdag boekte de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee zondag een 4-1-overwinning tegen de Zuid-Europeanen.

Nederland was sinds afgelopen week al zeker van de eindzege in de Pro League, waardoor de wedstrijden tegen Spanje in sportief opzicht weinig waarde hadden.

De ploeg van Delmee wilde voor eigen publiek in Den Bosch de Pro League in stijl afsluiten en dat lukte dankzij een combinatie van klasse en effectiviteit. Vlak voor het einde van het eerste kwart brak Thijs van Dam de ban met een harde uithaal, al ging de Spaanse doelman Adrián Rafi hierbij niet bepaald vrijuit.

Dankzij Jaïr van der Horst en Floris Wortelboer liep Nederland uit naar een 3-0-voorsprong. Spanje liet zeker niet over zich heen lopen, maar de Zuid-Europeanen verprutsten enorm veel kansen. Alleen al negen strafcorners in de eerste helft leverden niets op, ook door enkele knappe reddingen van doelman Pirmin Blaak.

Spanje blijft kansen missen

Vlak na de hervatting liep Nederland verder uit via Terrance Pieters, die de bal alleen maar hoefde binnen te tikken na uitstekend voorbereidend werk van Steijn van Heijningen.

Spanje ging ondertussen door met het niet benutten van strafcorners, maar in de slotfase viel dan toch de 4-1 voor de ploeg van Max Caldas, tot vorig jaar de bondscoach van Nederland. Borja Lacalle sloeg toe uit een rebound.

Nederland verloor slechts één van de zestien wedstrijden in de Pro League, op 12 juni tegen Duitsland (4-1). De top drie in het eindklassement bestaat verder uit België en India. Spanje houdt als nummer zeven alleen Frankrijk en Zuid-Afrika onder zich.