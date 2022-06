De Nederlandse waterpolosters zijn zondag doorgedrongen tot de kwartfinales op het WK in Hongarije. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis rekende in de zogeheten tussenronde af met Canada: 10-7.

Beide teams hielden elkaar lange tijd in evenwicht, maar op een sterk derde kwart van Nederland had Canada geen antwoord. Tijdens die periode liep Nederland razendsnel uit naar een 8-3-voorsprong, waar het halverwege nog 3-3 stond. Met een fraaie boogbal liet de zeventienjarige Lola Moolhuijzen zich in deze fase gelden.

De ploeg uit Noord-Amerika kwam nog terug tot 9-7, maar de olympisch kampioen van 2008 zag de zege niet in gevaar komen, ook doordat Canada de paal en lat raakte én keeper Laura Aarts een paar keer uitstekend ingreep.

Canada was kort voor het WK nog tegenstander van Oranje tijdens de zogenoemde uitzwaaiwedstrijd. Toen werd in Utrecht met 14-12 gewonnen. Beide landen troffen elkaar vorig jaar op de Spelen in Tokio. Ook toen won Nederland, dat in Boedapest na het eerste kwart tegen een 2-1-achterstand aankeek. Bente Rogge had tussen twee Canadese treffers door gescoord. Sabrina van der Sloot en Vivian Sevenich scoorden in het tweede kwart, waarin Canada eenmaal Aarts passeerde.

Canada voert de druk op in slotfase

Daarna ging het hard met vijf Nederlandse doelpunten op rij: van Moolhuijzen (2), Kitty Joustra, Rogge en Simone van de Kraats. Tussen twee Canadese treffers door was ook Maxine Schaap een keer trefzeker. Canada voerde de druk in het laatste kwart op. Aarts moest vaak ingrijpen, maar het bleef bij twee tegentreffers, waarna Van der Sloot in de slotfase nogmaals raak schoot.

Nederland was door de tweede plaats in groep B veroordeeld tot het spelen van een tussenronde.

Dinsdag is Griekenland de tegenstander in de strijd om een plaats bij de beste vier. Bondscoach Doudesis treft daarmee in Boedapest zijn landgenoten. De Griek volgde na de Olympische Spelen in Tokio van vorig jaar Arno Havenga op, nadat hij enkele jaren diens assistent was geweest.