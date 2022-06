Francesco Bagnaia heeft zondag de TT van Assen op zijn naam geschreven. De 25-jarige Italiaanse MotoGP-coureur verzilverde daarmee zijn poleposition. Titelverdediger en WK-leider Fabio Quartararo kende een dramatische race en viel halverwege uit.

Voor ruim 104.000 toeschouwers kende Bagnaia van poleposition een uitstekende start, terwijl Quartararo juist een plekje moest inleveren en werd ingehaald door Aleix Espargaró, die van de vijfde plaats was begonnen.

Quartararo probeerde de druk op de top twee op te voeren, maar de titelverdediger schoot al na enkele ronden van de baan bij een inhaalpoging ten opzichte van Espargaró, die door het incident eveneens veel posities verloor.

Achter leider Bagnaia klom Marco Bezzecchi naar de tweede plaats en schoof Jorge Martín op naar plaats drie. Espargaró en Quartararo waren ondertussen veroordeeld tot een inhaalrace, waarbij het beperken van de schade het maximaal haalbare was. Het ging echter van kwaad tot erger voor Quartararo, die halverwege nog eens crashte en de strijd moest staken.

Uitslag 91e TT Assen 1. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team)

2. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team)

3. Maverick Vi├▒ales (Aprilia Racing)

4. Aleix Espargar├│ (Aprilia Racing)

5. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

6. Jack Miller (Ducati Lenovo Team)

7. Jorge Mart├şn (Pramac Racing)

8. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar)

9. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing)

10. Álex Rins (Team Suzuki Ecstar)

Bagnaia rijdt onbedreigd naar zevende MotoGP-zege

De leidende positie van Bagnaia stond eigenlijk geen moment onder druk. De Italiaan hield Bezzecchi overtuigend van zich af en de andere coureurs waren al vroeg op een relatief grote achterstand gezet. Maverick Viñales was ondertussen opgerukt naar plek drie, een positie die de Spanjaard zou behouden.

Voor Bagnaia is het zijn zevende zege in de MotoGP en zijn eerste in Assen. Eerder triomfeerde de Italiaan al wel in de Moto3 en Moto2 in Drenthe. Quartararo blijft ondanks zijn dramatische race de leider in de WK-stand. Nummer twee Espargaró voltooide zijn inhaalrace in Assen op plek vier, waardoor hij dertien punten dichter bij de WK-leider is gekomen.

De MotoGP is nu toe aan een zomerstop. Op 7 augustus gaat het seizoen verder met de Britse Grand Prix op Silverstone.