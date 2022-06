Bo Bendsneyder heeft een sterk optreden in de TT van Assen zondag niet kunnen bekronen met een plek op het podium. De Nederlander eindigde in de Moto2-race op de vijfde plek. De winst ging naar de Spanjaard Augusto Fernández.

Bendsneyder lag halverwege de race nog op de derde plaats, maar de ruim 100.000 toeschouwers op de tribunes zagen dat hij die plek niet wist vast te houden. Hij moest onder anderen de Italiaan Celestino Vietti en de Japanner Ai Ogura voorlaten.

Met de vijfde plek voor het thuispubliek in Assen evenaart Bendsneyder zijn beste prestatie ooit in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer werd vier jaar geleden in Qatar één keer eerder vijfde.

"Ik voel me goed, maar mijn doel was om het podium te halen", zei hij na de race tegen Ziggo Sport. "Alles moet net kloppen. Maar ik heb genoten. We gaan lekker de zomerstop in en blijven hard werken om hopelijk binnenkort het podium te halen."

Zonta van den Goorbergh, de tweede Nederlander aan de start, werkte eveneens een goede race af. De zestienjarige coureur lag enige tijd op de zeventiende plek, maar verloor in de slotronde nog een plekje aan Marco Ramírez.

Augusto Fernández won de tweede race op rij. Augusto Fernández won de tweede race op rij. Foto: ANP

Tweede zege op rij voor Fernández

Fernández kwam als winnaar uit de strijd op het asfalt in Assen. De Spanjaard, die vorige week ook zegevierde in Duitsland, verdedigde in de slotronde zijn leiding succesvol ten opzichte van Ogura. De Brit Jake Dixon eindigde op de derde plek.

Dankzij zijn tweede overwinning op rij steeg Fernández in de WK-stand. Hij staat na elf races op gelijke hoogte met Vietti. Beide coureurs hebben 146 punten. Bendsneyder staat twaalfde.

In de Moto3-race ging de winst eerder op de dag verrassend naar Ayumu Sasaki. De 21-jarige Japanner boekte in een race met veel valpartijen in de slotronde de eerste zege uit zijn loopbaan. Klassementsleider Sergio García werd derde.