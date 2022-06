Zonta van den Goorbergh geniet van alle aandacht die hij krijgt tijdens de TT van Assen, maar benadrukt dat hij zich niet te veel wil laten afleiden. De jongeling zoekt samen met zijn vader naar de juiste balans.

"Het is leuk, maar dit moet ik niet alle races hebben, want het is wel erg druk. Ik ben de hele dag bezig", vertelde de zestienjarige zoon van voormalig coureur Jurgen van den Goorbergh, die in het verleden furore maakte in de 500 cc (nu MotoGP).

Van den Goorbergh, de jongste rijder in de Moto2-klasse, kreeg zaterdag in het gastenverblijf van zijn team RW Racing GP een heldenontvangst na de kwalificatie. Hij moest de honderden aanwezigen - veelal sponsors en aanhang - uitleggen dat hij goed kon leven met zijn 21e startplaats in de race op zondag.

"Ik miste aanvankelijk het gevoel op het droge asfalt, maar ik heb me in de kwalificatie goed verbeterd", zei hij. "In mijn snelle rondjes had ik wat last van andere rijders op de baan en dat kostte me wat tijd. Maar ik kan tevreden zijn."

Zonta van den Goorbergh in actie tijdens de kwalificatie. Zonta van den Goorbergh in actie tijdens de kwalificatie. Foto: Getty Images

'Gek genoeg heb ik de minste ervaring met dit circuit'

Vader Jurgen is ook druk in Assen, want hij is de persoonlijke begeleider van zijn talentvolle zoon. De oud-wegracer - die in het jaar 2000 nog aan de leiding reed in de 500cc bij de TT - houdt nauwgezet in de gaten dat Zonta niet te veel wordt afgeleid en zorgt dat al zijn spullen klaarliggen.

"Ik zie dat veel jonge jongens dat allemaal zelf moeten regelen, maar dat gaat ten koste van dat stukje focus dat je nodig hebt voor het rijden. Hij heeft een schema en daar moet hij zich aan houden", aldus Van den Goorbergh.

Zijn zoon lijkt ook niet erg van slag door het drukke programma. "Het hoort erbij", zei de tiener, die in de race graag wil laten zien waartoe hij in staat is. "Het is natuurlijk mijn thuisrace, maar gek genoeg heb ik van alle rijders in de Moto2 de minste ervaring met dit circuit."

Naast Van den Goorbergh neemt ook Bo Bendsneyder deel aan de Moto2-race in Assen. Hij start vanaf de achtste positie. De race begint om 12.20 uur.