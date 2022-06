Sydney McLaughlin heeft zaterdag op de Amerikaanse atletiekkampioenschappen in Eugene haar eigen wereldrecord op de 400 meter horden verbeterd. De Amerikaanse plaatste zich overtuigend voor de WK, waar ze een van de concurrenten van Femke Bol is.

De 22-jarige McLaughlin zette in de finale een tijd neer van 51,41 seconden. Ze was daarmee vijfhonderdsten van een seconde sneller dan het wereldrecord dat ze vorig jaar liep op de Olympische Spelen in Tokio. Toen racete ze in 51,46 seconden naar het goud.

"Ik wist dat alles mogelijk was", reageerde McLaughlin na haar race. Op ruime achterstand achter McLaughlin finishte Britton Wilson met een tijd van 53,08 als tweede. De derde plaats in Eugene, waar de WK atletiek in juli wordt gehouden, ging naar Shamier Little (53,92).

"Dit is een goed teken van waar ik sta. Hopelijk kan ik nu nog een beetje verbeteren", zei McLaughlin, die zich op haar gemak lijkt te voelen op de baan in Eugene. "Als ik hier kom, dan merk ik dat er iets geweldigs kan gebeuren."

Op de WK is McLaughlin een van de grote concurrenten van Bol, de winnares van het brons op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse heeft als snelste tijd 52,03 staan.

Regerend wereldkampioene Dalilah Muhammad was door een blessure niet van de partij op de Amerikaanse kampioenschappen. Ze beschikt over een wildcard en kan daardoor deelnemen aan de WK, die van 15 juli tot en met 24 juli wordt gehouden.