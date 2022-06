Eythora Thorsdottir ziet de NK turnen van zaterdag en zondag in Ahoy Rotterdam als een nieuwe start. Daarmee doelt de tweevoudig olympiër niet alleen op haar eigen loopbaan, maar vooral ook op de toekomst van het Nederlandse vrouwenturnen.

"De afgelopen twee jaar heeft zo veel energie gekost en het is jammer dat het zo is gegaan", zegt Thorsdottir over de turncrisis die sinds de zomer van 2020 voor veel onrust zorgt.

"Eigenlijk is een gebouw een beetje in elkaar gestort. Wij hebben jarenlang gebouwd, maar opeens tikte iemand ertegenaan en was alles weg. Dat zijn we nu met zijn allen stukje voor stukje weer aan het bouwen."

Thorsdottir doelt op keuzes van turnbond KNGU, die er in de zomer van 2020 voor koos om het topsportprogramma voor de vrouwen tijdelijk stil te leggen vanwege de stroom aan beschuldigingen aan het adres van diverse trainers die bij de bond in dienst waren. De voorbereiding op de Olympische Spelen werd voor de turnsters bemoeilijkt omdat hun coaches onderwerp waren van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en niet mee mochten naar Tokio.

"Bij de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 waren we echt een topteam. De voorbereiding was heerlijk en juist dan kun je presteren. Op weg naar Tokio was het niet ideaal en dus hebben we geen topprestatie neergezet. Ik ben blij dat we er überhaupt zijn gekomen", aldus de 23-jarige Thorsdottir.

"Het is zonde dat het zo gelopen is, maar ik hoop dat we elkaar weer kunnen vinden. Zo'n NK is dan ook een goed begin. We kunnen in ieder geval aan de buitenwereld laten zien aan dat turnen leuk is. Tot nu toe kwam turnen erg in een slecht daglicht te staan, terwijl het spelletje zo leuk en mooi is."

Eythora Thorsdottir in actie op balk bij de NK. Eythora Thorsdottir in actie op balk bij de NK. Foto: ANP

'Ik heb gewacht tot ik het vuurtje weer kreeg'

Met de komst van Jeroen van Leeuwen, de nieuwe technisch directeur bij de KNGU, hoopt Thorsdottir dat er een frisse start wordt gemaakt. "Ik denk dat Jeroen wel een goed begin maakt. Hij probeert het verleden en heden te scheiden. Dat is ook waar wij zo lang op hebben gewacht. Ik heb het idee dat hij echt naar ons wil luisteren en met ons gaat werken. Dat is belangrijk, want dat is de afgelopen periode niet echt gebeurd."

Thorsdottir, die sinds januari bij de mannen in Rotterdam traint, turnde bij de NK haar eerste wedstrijd sinds Tokio. Ze deed geen hele meerkamp en koos ervoor alleen uit te komen op de onderdelen balk en vloer. Op vloer kreeg ze de vijfde score van de jury.

"Pas in maart heb ik besloten dat ik überhaupt door zou gaan. Bij coach Jeroen Jacobs heb ik de kans gekregen om uit te vogelen wat ik wilde, om weer lekker te trainen en fit te worden. Ik heb gewacht tot ik het vuurtje weer kreeg en ben er toen voor gegaan."

Hoewel de Europese kampioenschappen van augustus voor Thorsdottir nog te vroeg komen, kijkt ze vooral naar de toekomst. "Ik hoop dat de aankomende weken en de EK de start kunnen zijn van iets nieuws. Dat we uit zo'n vervelende periode met zijn allen positief naar de toekomst kunnen kijken."