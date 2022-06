Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie aangenomen waarin het de Russische regering oproept om Brittney Griner direct vrij te laten. De 31-jarige topbasketbalster zit sinds half februari in een Russische cel omdat er drugs in haar bagage zouden zijn gevonden.

De resolutie van de Democratische afgevaardigde Greg Stanton werd door zowel Democraten als Republikeinen in het Huis gesteund.

Naast een oproep aan Rusland om Griner onmiddellijk uit de gevangenis te laten, spreekt de resolutie ook zijn steun uit voor de pogingen van de Amerikaanse overheid om de basketbalster vrij te krijgen.

"We denken elke dag aan Brittney en aan hoe we haar thuis kunnen krijgen", zegt Stanton in een verklaring. "We blijven aandringen op haar vrijlating en zullen er alles aan doen dat ze niet vergeten wordt."

Stanton was in het verleden burgemeester van Phoenix en zit sinds 2019 in het Huis van Afgevaardigden namens een congresdistrict in de staat Arizona. Griner staat sinds 2013 onder contract bij WNBA-club Phoenix Mercury, waarmee ze in 2014 kampioen werd in de Verenigde Staten.

Cherelle Greiner, de vrouw van Brittney Griner, zegt dat ze dankbaar is voor de steun uit de Amerikaanse politiek. "We moeten er alles aan doen om de zaak van Brittney onder de aandacht te blijven brengen, zodat we eindelijk een einde kunnen maken aan deze nachtmerrie."

Brittney Griner moest vorige maand kort verschijnen bij een rechtbank in Moskou. Foto: AP

Griner wordt volgens VS ten onrechte vastgehouden

Griner werd ruim drie maanden geleden opgepakt op het vliegveld van Moskou. Volgens de Russische autoriteiten zou ze cannabisolie en vapeonderdelen in haar bagage hebben gehad. Ze kan hiervoor een maximale gevangenisstraf van tien jaar krijgen.

De arrestatie van Griner werd pas na twee weken bekendgemaakt door Rusland. De Russen waren in die twee weken Oekraïne binnengevallen. De Amerikaanse regering vreest dat Griner door de Russen gebruikt wordt om druk te zetten op de VS, dat Rusland stevige sancties heeft opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bepaalde in mei dat de basketbalster volgens de VS "ten onrechte wordt vastgehouden door de Russische overheid".

Griner geldt als een van de beste basketbalsters ter wereld. Net als veel Amerikaanse topbasketbalsters speelt ze buiten het WNBA-seizoen voor een Russische club. De 2,06 meter lange center staat sinds 2014 onder contract bij topclub UMMC Jekaterinenburg. Ze was in februari op weg van Rusland naar de VS toen ze gearresteerd werd.