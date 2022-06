De Nederlandse 3x3-basketballers zijn zaterdag uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK. Oranje bleef in de groepsfase ongeslagen, maar was in zijn eerste duel in de knock-outfase niet opgewassen tegen Frankrijk: 12-18.

Nederland maakte deze week een uitstekende indruk in Antwerpen. Julian Jaring, Arvin Slagter, Dimeo van der Horst en Jessey Voorn wonnen in de groepsfase van China (21-15), Polen (19-7), Letland (21-19) en Japan (17-15).

De nummer twee van het WK van 2017 en 2018 plaatste zich daardoor rechtstreeks voor de laatste acht van de zevende editie van het wereldkampioenschap 3x3-basketbal.

In het kwartfinaleduel met Frankrijk, dat als tweede was geëindigd in poule A, kwam Oranje op een snelle 1-5-achterstand, maar de Nederlanders kwamen terug tot 9-9. Een nieuwe voorsprong van vier punten gaven de Fransen niet meer weg, waardoor het WK voor Nederland ten einde is.

De Nederlandse vrouwen verloren eerder op de dag in de tussenronde met 10-19 van Litouwen, waardoor ook zij klaar zijn in Antwerpen. Janine Guijt, Loyce Bettonvil, Natalie van den Adel en Noortje Driessen werden derde in hun poule en moesten daardoor een extra wedstrijd spelen om de kwartfinales te bereiken.

Bij 3x3-basketbal, dat vorig jaar in Tokio voor het eerst op het olympische programma stond, staan per team drie spelers op het veld. De ploegen spelen op één basket, op één helft en een wedstrijd duurt slechts tien minuten (zuivere speeltijd).