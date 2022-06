De Nederlandse estafettezwemsters zijn er zaterdag op de slotdag van de WK in Boedapest ondanks een nationaal record niet in geslaagd een medaille te pakken op de 4x100 meter wisselslag. Nederland eindigt het toernooi daardoor met twee plakken.

Marrit Steenbergen, Maaike de Waard, Tes Schouten en Kira Toussaint klokten in de finale in de Duna Arena de vijfde tijd (3.57,24), Het viertal was daarmee net iets sneller dan het vorige Nederlands record (3.53,28), dat in 2012 werd gezwommen.

Het goud was voor de Amerikaanse vrouwen in 3.53,78 en ook Australië (3.54,25) en Canada (3.55,01) haalden het podium. Nederland had zich als tweede voor de eindstrijd geplaatst. Alleen de Australische zwemsters waren sneller in de series.

De twee medailles van Nederland deze WK kwamen op naam van Arno Kamminga en de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag. Kamminga pakte zilver op de 100 meter schoolslag en behoorde vervolgens ook tot de bronzen estafetteploeg, die verder bestond uit Toussaint, Nyls Korstanje en Steenbergen. Het aantal finaleplaatsen van de Nederlandse equipe is negen.

Op de vorige WK zwemmen, in 2019 in het Zuid-Koraanse Gwangju, pakte Nederland maar een plak en dat was zilver voor de inmiddels gestopte Ranomi Kromowidjojo op de 50 meter vlinderslag.

Medailles Nederland op laatste 6 WK's 2022 - 2 (1 keer zilver, 1 keer brons)

2019 - 1 (1 keer zilver)

2017 - 4 (3 keer zilver, 1 keer brons)

2015 - 4 (4 keer zilver)

2013 - 4 (1 keer goud, 3 keer zilver)

2011 - 6 (2 keer goud, 1 keer zilver, 3 keer brons)

Sjöström zwemt naar twintigste WK-medaille

Sarah Sjöström pakte op de slotdag haar twintigste WK-medaille. De 28-jarige Zweedse veroverde goud op de 50 meter vrije slag in een tijd van 23,98 seconden. Het zilver was voor de Poolse Katarzyna Wasick (24,18) en de Australische Meg Harris en de Amerikaanse Erika Brown pakten allebei brons. Zowel Harris als Brown tikte aan in 24,38. Sjöström veroverde vrijdag al de titel op de 50 meter vlinderslag.

Ruta Meilutyte veroverde de wereldtitel op de 50 meter schoolslag. De 25-jarige Litouwse klopte de Italiaanse favoriete Benedetta Pilato met 0,1 seconde verschil. Meilutyte veroverde tien jaar geleden al olympisch goud op de 100 meter schoolslag en werd in 2013 ook wereldkampioen op die afstand.

Justin Ress veroverde goud op de 50 meter rugslag (24,12). De Amerikaan werd aanvankelijk gediskwalificeerd omdat hij onder water zou hebben aangetikt. Daarom werd zijn landgenoot Hunter Armstrong gehuldigd. Ress ging echter met succes in beroep tegen de diskwalificatie.

Gregorio Paltrinieri pakte in een Europees record (14.32,80) de wereldtitel op de 1.500 meter vrije slag. Italië mocht ook juichen op de 4x100 meter wisselslag. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso en Alessandro Miressi klopten de Amerikaanse formatie, die verrassend 0,28 seconden moest toegeven.