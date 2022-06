Bo Bendsneyder was zaterdag tevreden over de snelheid van zijn motor bij de kwalificatie voor de TT van Assen, maar zijn achtste plaats op de startgrid van de Moto2 voelde niet echt als een beloning.

"Als je achtste wordt en het verschil met de nummer één is zo klein, dan doet het toch wel een beetje pijn", zei de 23-jarige Bendsneyder, die slechts 0,183 seconden toegaf op de Britse polesitter Jake Dixon.

"Ik mag niet klagen over de derde startrij, maar de tweede startrij was wel het doel. Je zal mij niet horen zeggen dat ik zondag het podium ga halen, maar ik ben wel heel steady qua snelheid. Wat dat betreft kan er best wat moois uitkomen, maar ik weet ook dat alles in de race moet kloppen."

De coureur uit het team van de Indonesische sponsor Pertamina Mandalika kondigde aan dat hij zich tot in detail gaat voorbereiden op de race van zondag.

"Ik ga oude wedstrijden terugkijken en dan zien hoe anderen het hebben aangepakt vanaf de achtste startpositie. Ik weet dat je in Assen de eerste bocht niet aan de buitenkant moet zitten, want dan vlieg je eraf. In de Strubben komt de groep vaak weer bij elkaar, dus dan moet je ook goed opletten waar je zit."

'Volle tribunes geven me altijd weer kippenvel'

Bendsnyeder zal voor de race ook nog zijn start oefenen. Bij de laatste twee Grands Prix (in Duitsland en Catalonië) reed hij een hele slechte eerste ronde, waarna een plek in de top tien niet meer haalbaar was. "Ik wil een beter gevoel hebben bij het remmen voor de eerste bocht met een volle tank."

De Rotterdammer zal hoe dan ook zeer gemotiveerd zijn door het vele (thuis)publiek in Assen. "Ik vind het heel fijn dat de fans er weer bij kunnen zijn. Die volle tribunes geven me altijd weer kippenvel. Het is de laatste jaren op zaterdag al bijna net zo druk als op zondag. Ik ben blij met al die mensen."

De race in de Moto2 start zondag om 12.20 uur. Vorig jaar eindigde Bendsneyder als vijftiende in Assen.