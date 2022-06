De Nederlandse hockeyers hebben zaterdag in de Pro League met 4-3 gewonnen van Spanje, dat gecoacht wordt door Max Caldas. Oranje is al zeker van de eindzege in de Pro League en dus stond er niets meer op het spel in Den Bosch.

Nederland nam in de openingsfase direct afstand van Spanje door treffers van Thierry Brinkman en Jelle Galema. Nog in het eerste kwart deden de Spanjaarden via Álvaro Iglesias iets terug: 2-1. Vervolgens zorgde Ignacio Rodríguez voor de 2-2, maar dankzij Terrance Pieters ging Nederland toch nog met een voorsprong de rust in: 3-2.

Door Jonas de Geus liep Oranje na de hervatting verder uit, maar na een doelpunt van Jordi Bonastre werd het toch nog een spannende slotfase. Het bleef bij 4-3 in het voordeel van de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee, die na de Olympische Spelen van Tokio Caldas opvolgde bij Oranje.

Onder leiding van Caldas stelde Oranje teleur in Tokio. Voor het eerst sinds 1984 ontbraken de hockeyers in de olympische halve finales, waarna de Argentijn aan de slag ging bij de Spaanse bond. In januari speelde Nederland ook al tegen de ploeg van Caldas en dat oefenduel in het Spaanse Cádiz werd met 3-1 gewonnen.

Zondag spelen Nederland en Spanje nogmaals tegen elkaar in de Pro League en ook dat duel wordt in Den Bosch gespeeld.