Lieke Klaver is zaterdag bij de NK atletiek in Apeldoorn onder de WK-limiet gedoken op de 200 meter. De 23-jarige Noord-Hollandse was in 22,71 seconden de snelste in de halve finales, terwijl Femke Bol 23,00 liep. Bij de mannen kroonde Nick Smidt zich voor de vierde keer tot Nederlands kampioen op de 400 meter horden.

Klaver was al zeker van deelname aan de WK in Eugene, die op 15 juli begint. Eind mei dook ze onder de WK-limiet op de 400 meter en dat is ook haar beste afstand. Het is zeer de vraag of ze in Eugene ook de 200 meter zal lopen, omdat haar programma met ook de estafettenummers erg druk is.

De finale van de 200 meter op de NK is zondag. Dan hoopt Klaver Bol opnieuw af te troeven en de nationale titel te veroveren. Bol komt in Apeldoorn niet in actie op de 400 meter horden, de afstand waarop ze tot de wereldtop behoort. Cathelijn Peeters pakte bij afwezigheid van Bol het goud in 56,51.

Op de 5.000 meter was Diane van Es verreweg de beste. Ze schudde enkele ronden voor het einde haar laatst overgebleven concurrente Marcella Herzog van zich af en soleerde naar het goud in 15.48,38. De tijd van Van Es lag ver af van de WK-limiet.

Smidt kan zich nog plaatsen voor WK

Bij de mannen pakte Smidt op de 400 meter horden zijn vierde NK-titel in een tijd van 49,43. De Drent had meer dan twee seconden voorsprong op nummer twee Binne Brok.

In de series had Smidt vrijdag zijn vorm al getoond met een persoonlijk record van 49,12. Hij kwam daarmee in de buurt van de WK-limiet van 48,90. Een ticket voor de mondiale titelstrijd is alsnog mogelijk, want met de titel heeft Smidt weer de nodige punten vergaard voor de wereldranglijst. Een plek bij de eerste 32 geeft recht op WK-deelname.

Richard Douma veroverde voor het eerst de titel op de 5.000 meter. Hij had er al vier op de 1.500 meter. De Zaandammer speelde met de concurrentie tijdens de race. Hij liep aanvankelijk samen met Stan Niesten weg van de rest, maar werd tegen het einde van de wedstrijd weer bijgehaald. Douma beschikte in de laatste ronde over de sterkste eindspurt en won in 14.03,04.