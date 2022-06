Bij de Olympische Winterspelen van 2026 in Italië staat voor het eerst ook een wedstrijd voor skispringsters op de grote schans op het programma. Het internationaal olympisch comité (IOC) heeft het onderdeel toegevoegd.

Tijdens de Spelen van begin dit jaar in Peking kreeg het IOC kritiek, omdat vrouwen in tegenstelling tot de mannen geen wedstrijd op de grote schans hadden.

Het comité streeft naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen, al doen over vier jaar in Milaan en Cortina d'Ampezzo nog steeds meer mannen dan vrouwen mee aan de Spelen. Het IOC heeft het maximumaantal deelnemers voor de volgende Winterspelen gezet op 2.900, acht meer dan bij de laatste Spelen.

Het aantal vrouwen neemt iets toe in vergelijking met Peking (van 1.314 naar 1.362) en het aantal mannen iets af (van 1.578 naar 1.538). Daardoor komt de verhouding op 47 tegen 53 procent. Het IOC streeft naar een gelijke verdeling. Tijdens de Zomerspelen van vorig jaar in Tokio was 48 procent van de deelnemers vrouw.

Meer nieuwe onderdelen in 2026

Het programma voor de Spelen van 2026 wordt ook aangevuld met een gemengde landenwedstrijd in het skeleton, een vrouwendubbel in het rodelen, extra onderdelen voor zowel mannen als vrouwen bij de moguls. Daarnaast komt er zelfs een geheel nieuwe discipline: mountaineering, bergbeklimmen op ski's.

Bij het alpineskiën verdwijnt de parallelslalom voor gemengde teams en mogelijk ook de combinatie. Daar komt mogelijk een gemengde landenwedstrijd op de combinatie (afdaling en slalom) voor in de plaats.

De internationale skifederatie FIS had voorgesteld om ook de Noordse combinatie voor vrouwen op het olympische programma te zetten, maar het IOC wees dat af. Het comité overweegt zelfs om dit onderdeel na 2026 helemaal te schrappen, omdat de medailles bij de laatste drie Spelen onder slechts vier landen werden verdeeld. De Noordse combinatie bestaat uit skispringen en langlaufen.