Wie wordt de nieuwe publiekslieveling? Dat is een van de vragen tijdens de 91e editie van de TT, die zondag in Assen wordt verreden. Valentino Rossi heeft met zijn afscheid een groot gat achtergelaten en een aantal kandidaten staat klaar om dat op te vullen. NU.nl zet ze op een rij.

Sinds de gouden tijden van Wil Hartog en Jack Middelburg in de jaren zeventig en begin jaren tachtig zijn Nederlandse successen op het hoogste niveau van de motorsport spaarzaam. Daarom sluit het publiek in Assen doorgaans een buitenlandse coureur in de armen. Eerder waren dat de Amerikanen Randy Mamola en Kevin Schwantz. Daarna nam Rossi de macht over en kleurden zijn petjes en shirts met nummer 46 de tribunes.

Ook nu laat een Nederlandse MotoGP-coureur voorlopig nog op zich wachten, dus verwacht geen Max Verstappen-effect in Assen. Nederlanders Bo Bendsneyder (23) en de piepjonge Zonta van den Goorbergh (16) rijden weliswaar mee in de Moto2 en hebben de ambitie om het hoogste niveau te halen, maar daar zijn ze nog niet. De MotoGP-vijver om potentiële Rossi-opvolgers uit te vissen is vooral gevuld met Spanjaarden en Italianen.

De belangrijkste Spanjaard is uiteraard Marc Márquez. Maar de Honda-coureur ontbreekt in Assen, omdat hij herstelt van een operatie. Sowieso is de zesvoudig MotoGP-kampioen ondanks zijn spectaculaire rijstijl waarschijnlijk te lang rivaal van Rossi geweest om de harten van de Nederlandse fans nog te kunnen stelen. Maar er zijn nog genoeg andere kanshebbers om opvolger te worden van de kleurrijke Italiaan.

Fabio Quartararo is de regerend wereldkampioen in de MotoGP. Foto: Getty Images

Fabio Quartararo (23) - Yamaha (startnummer 20)

In letterlijke zin is de Fransman de opvolger van Rossi, want hij verving de zevenvoudig kampioen in 2020 bij het fabrieksteam van Yamaha. Dat ging de coureur uit Nice goed af: in zijn debuutjaar bij het Japanse team won hij drie races, een jaar later pakte hij zelfs zijn eerste wereldtitel.

Quartararo is een coureur met uitstraling, een goede bijnaam ('El Diablo', de Duivel) en veel talent, dat hij ook in 2022 weer goed gebruikt. De 23-jarige Fransman won de laatste twee races en is als WK-leider naar Assen gekomen. Maar de harten van de Nederlandse fans heeft hij (nog) niet gestolen, ondanks zijn zege vorig jaar in Drenthe. Nu ligt de erfenis van Rossi voor het oprapen, en Quartararo is een van de gegadigden om dat te doen.

Achter Enea Bastianini's team gaat een bijzonder verhaal schuil. Foto: Getty Images

Enea Bastianini (24) - Ducati (startnummer 23)

Achter Bastianini gaat een triest maar mooi verhaal schuil, en dan vooral achter zijn team Gresini Racing. Oprichter Fausto Gresini overleed namelijk in februari 2021 aan COVID-19. Zijn vrouw Nadia zette de renstal voort en wist een deal met Ducati af te ronden na het vertrek van Aprilia als partner. Bastianini en zijn teammaat Fabio Di Giannantonio rijden wel met de Ducati van vorig seizoen, maar dat blijkt vooralsnog niet bepaald een handicap.

Integendeel: Bastianini pakte een emotionele zege tijdens de openingsrace in Qatar. Dat dit geen toevalstreffer was, bewees de Moto2-kampioen van 2020 door nog twee keer te winnen dit seizoen. 'La Bestia' ('Het Beest') is daarmee de hoogstgeplaatste Italiaan in het kampioenschap, op de vierde plaats. Bastianini is een potentiële publiekslieveling, en heeft zeker met een zonnebril op zelfs wat uiterlijke gelijkenissen met Rossi.

Luca Marini is een halfbroer van Valentino Rossi. Foto: Getty Images

Luca Marini (24) - Ducati (startnummer 10)

Dichter bij Rossi zelf dan Marini komt niemand. De 24-jarige coureur is namelijk een halfbroer van 'The Doctor'. Marini rijdt bovendien voor het team van Rossi, het VR46 Racing Team. Of hij ook het talent heeft van zijn halfbroer, is nog de vraag.

In de juniorklassen deed Marini het aardig, maar in 2020 legde de coureur uit Urbino het in de Moto2 nipt af tegen Bastianini, die even oud is en al meerdere races won (op een oudere motor). Maar er is een stijgende lijn te zien: bij de laatste race in Duitsland werd Marini vijfde. Om echt de harten van de fans te stelen, is er meer nodig dan alleen een bloedband: de Italiaan moet poles en zeges pakken.

Brad Binder rijdt net als Max Verstappen met startnummer 33. Foto: Getty Images

Brad Binder (26) - KTM (startnummer 33)

Samen met de Australiër Jack Miller is Binder de enige coureur in de top vijftien van de WK-stand die niet uit het zuiden van Europa komt, dus de Zuid-Afrikaan zorgt voor wat variatie. Binder spreekt bovendien Afrikaans, wat voor de fans op de tribune in de buurt komt van het Nederlands. Zijn Red Bull-sponsoring, oranje motor en startnummer 33 lijken haast een bewuste poging om de Verstappen-volgers aan te spreken.

De als vijfde geplaatste Binder rijdt op een KTM. Het Oostenrijkse merk is een fraaie uitdager van grootmachten als Ducati, Honda en Yamaha. Twee keer won Binder zelfs, alleen is hij dit seizoen nog niet verder gekomen dan een tweede plaats. De coureur uit Potchefstroom is wel consistent en zit in een opwaartse lijn richting meer podiumplaatsen. Daarbij kan hij wel wat steun van het publiek gebruiken.

De hoofdrace van de 91e TT van Assen begint zondag om 14.00 uur. Eerder op de dag rijden de Moto3 (11.00 uur) en de Moto2 (12.20 uur), met Bendsneyder en Van den Goorbergh aan de start.