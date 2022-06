Bo Bendsneyder heeft zaterdag bij de TT Assen verrassend goed gereden in de derde vrije training van de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer klokte de derde tijd. In de MotoGP was Aleix Espargaró de snelste tijdens de afsluitende oefensessie.

Bendsneyder noteerde 1.37,226 en was slechts 0,111 seconde langzamer dan de Spanjaard Augusto Fernández, die de snelste was in 1.37,115. Diens landgenoot Albert Arenas klokte de tweede tijd (1.37,180).

Bendsneyder reed een van zijn beste trainingen van dit seizoen en verzekerde zich van een rechtstreekse plek in de tweede kwalificatiesessie (Q2) van later op zaterdag. Daarin worden de startposities bepaald voor de race van zondag.

Zonta van den Goorbergh zette de 23e tijd neer. Hij gaf ruim 1,3 seconden toe op Fernández. Het zestienjarige Nederlandse talent zal bij de kwalificatie nog moeten uitkomen in Q1. De beste vier van die sessie mogen ook meedoen aan Q2.

Aleix Espargaró was de snelste MotoGP-rijder in de afsluitende training. Aleix Espargaró was de snelste MotoGP-rijder in de afsluitende training. Foto: ANP

Espargaró nipt sneller dan Quartararo

Bij de MotoGP klokte Espargaró namens Aprilia 1.32,164. Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo, die vorig jaar de TT won en ook nu weer leidt in het kampioenschap, gaf namens Yamaha slechts 42 duizendste van een seconde toe op Espargaró.

De Spanjaard Maverick Viñales, teamgenoot van Espargaró bij Aprilia, reed de derde tijd. Hij was 57 duizendsten langzamer. Later op zaterdag volgt de kwalificatie in Assen.

Vrijdag regende het nog tijdens de trainingen. In de eerste oefensessie was Jack Miller toen de snelste namens Ducati, waarna zijn teamgenoot Francesco Bagnaia in de tweede training de snelste tijd neerzette.

Espargaró staat achter Quartararo tweede in de strijd om de wereldtitel in de MotoGP. Hij heeft 34 punten minder dan de regerend wereldkampioen. Quartararo's landgenoot Johann Zarco is de nummer drie.