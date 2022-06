De Italiaan Francesco Bagnaia heeft zaterdag bij de TT in Assen poleposition veroverd voor de MotoGP-race van zondag. Het was voor de Italiaan van Ducati al de vierde keer dit seizoen dat hij de eerste startplek veroverde. Bo Bendsneyder start zondag van de achtste plek in de Moto2-race.

Bagnaia klokte in de kwalificatie van de MotoGP een tijd van 1.31,504, goed voor een record op het Drentse circuit. Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo zette namens Yamaha de tweede tijd neer en dook ook onder het oude baanrecord (1.31,620).

De voorste startrij wordt gecompleteerd door de Spanjaard Jorge Martin van Ducati, die met 1.31,708 eveneens onder de oude toptijd in Assen dook. Die stond op naam van zijn landgenoot Maverick Viñales (1.31,814).

Eerder op de dag was Aleix Espargaró de snelste in de derde vrije training. De Spanjaard van Aprilia kwam in de kwalificatie niet verder dan de vijfde tijd, nog achter de Italiaan Marco Bezzecchi.

Espargaró staat achter Quartararo tweede in de strijd om de wereldtitel in de MotoGP. Hij heeft 34 punten minder dan de regerend wereldkampioen. Quartararo's landgenoot Johann Zarco is de nummer drie. Bagnaia staat mede door vier uitvalbeurten, waarvan twee in de laatste twee races, zesde.

Bendsneyder start van achtste plek in Moto2

In de Moto2 realiseerde Bendsneyder zijn beste kwalificatieresultaat in zes TT-deelnames. De 23-jarige Nederlander klokte de achtste tijd. Hij was 0,183 seconden langzamer dan de Brit Jake Dixon, die pole veroverde.

Bendsneyder reed zaterdagochtend verrassend goed in de derde vrije training. De Rotterdammer, die vorig jaar vanaf de twaalfde startplek begon bij de TT, klokte de derde tijd en verzekerde zich daardoor van een rechtstreekse plek in de tweede kwalificatiesessie (Q2).

Zonta van den Goorbergh moest wel uitkomen in de Q1 en klokte daarin de zevende tijd. Alleen de top vier mocht door naar Q2. De zestienjarige Van den Goorbergh start zondag bij zijn TT-debuut van de 21e plek.

In de Moto3 ging de poleposition naar de Japanner Ayumu Sasaki. Hij was in de kwalificatie een fractie sneller dan zijn landgenoot Tatsuki Suzuki. De derde tijd was voor Izan Guevara uit Spanje.