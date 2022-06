De Nederlandse estafettezwemsters hebben zich zaterdag op de slotdag van de WK lange baan in Boedapest als tweede geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag. Alleen Australië was in de series sneller.

Kira Toussaint, Tes Schouten, Maaike de Waard en Marrit Steenbergen kwamen tot een tijd van 3.57,48. Dat is net boven het Nederlands record, dat al sinds 2012 op 3.57,28 staat. Australië, met onder anderen drievoudig olympisch kampioene Kaylee McKeown in de ploeg, klokte 3.56,77.

Slechts twaalf landen deden mee aan de series. Acht daarvan plaatsten zich voor de finale van zaterdagavond. De Amerikaanse vrouwen deden dat met de zevende tijd. 'Team USA' veroverde drie jaar geleden bij de WK in Zuid-Korea goud in een wereldrecord (3.50,40).

De Nederlandse zwemploeg pakte vooralsnog twee medailles in Boedapest: zilver voor Arno Kamminga op de 100 meter schoolslag en brons voor de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag.

Steenbergen slaagde er vrijdagavond niet in om een medaille te pakken met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 vrij. Samen met Stan Pijnenburg, Jesse Puts en Tessa Giele werd ze vijfde.