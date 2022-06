De internationale boksfederatie IBA krijgt geen zeggenschap over het bokstoernooi op de Olympische Spelen van Parijs in 2024. De boksbond verkeert al langer in een diepe financiële en bestuurlijke crisis en heeft te maken gehad met manipulaties in de arbitrage.

"Het besluit volgt op de aanhoudende en nog steeds ernstige zaken rond de IBA, zoals het leiderschap, de arbitrage en het jurysysteem", meldde de IOC na een vergadering. "De kwalificaties voor de Spelen en de wedstrijden op de Spelen zullen niet worden gehouden onder leiding van de IBA."

Het internationaal olympisch comité (IOC) had de bond al in 2019 geschorst voor de Spelen van Tokio 2020 en de organisatie van het olympisch bokstoernooi afgenomen. De sport werd eerder ook niet geselecteerd voor het voorlopige programma van de Olympische Spelen van 2028.

Het IOC had eerder al "bijzonder ontstemd" gereageerd op de procedure rond de verkiezing van de voorzitter van de internationale boksfederatie. De Rus Umar Kremlev werd onlangs in Istanboel herbenoemd.

Dat gebeurde nadat de Nederlandse tegenkandidaat Boris van der Vorst om onduidelijke redenen te horen had gekregen dat hij niet mocht meedingen. Het sporttribunaal CAS stelde Van der Vorst eerder deze maand in het gelijk in zijn beroepszaak tegen die uitsluiting.