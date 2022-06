Dafne Schippers is vrijdag voor de zevende keer in haar loopbaan Nederlands kampioen op de 100 meter geworden. De Utrechtse was nipt sneller dan Zoë Sedney en klokte haar snelste tijd van het jaar.

Ondanks haar snelste jaartijd voldeed Schippers niet aan de limiet voor de WK van volgende maand in het Amerikaanse Eugene (11,15) én de EK in augustus in München (11,24). De WK in Eugene gaat op 15 juli van start.

Zelfs als Schippers in een later stadium nog de WK-limiet loopt, zal ze niet naar de Verenigde Staten afreizen. "Op dit moment heb ik op de WK niks te zoeken", zegt ze tegen De Telegraaf.

Schippers kampte de afgelopen seizoenen met chronische rugklachten en is momenteel weer op zoek naar haar oude niveau. Over anderhalve maand hoopt ze er op de EK in München weer te staan.

"Ik kan nu beter doortrainen en zorgen dat ik goed ben op de EK, in plaats van dat ik dingen half ga doen. We moeten dit jaar niks overhaast willen doen", zegt Schippers, die zich wel weer fit voelt. "Ik mis alleen nog wat trainingsarbeid."

Schippers klopt Sedney met drie honderdsten

Sedney ging lang aan de leiding op het tartan in Apeldoorn, maar op de streep bleek Schippers drie honderdste van een seconde sneller. Schippers kwam tot 11,29 seconden. Zo snel was ze dit seizoen nog niet geweest. Sedney werd derde in 11,36.

Bij de mannen ging de titel naar Raphael Bouju. Hij klokte met 10,27 een nieuw persoonlijk record, dat op 10,35 stond. Joris van Gool (10,30) en Hensley Paulina (10,39) werden respectievelijk tweede en derde.

De NK atletiek is vrijdag begonnen en duurt tot en met zondag.