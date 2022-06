Maaike de Waard is vrijdag bij de WK zwemmen in Boedapest als achtste en laatste geëindigd op de 50 meter vlinderslag. De 25-jarige Nederlandse tikte aan in 25,85 seconden.

Daarmee kwam De Waard ruim een halve seconde tekort voor een medaille. Ze was ook iets langzamer dan donderdag in de halve finales, toen ze met 25,75 een persoonlijk record zwom.

Het goud ging in 24,95 naar de Zweedse Sarah Sjöström. Voor de 28-jarige zwemster was het al haar vierde gouden WK-medaille op het niet-olympische onderdeel.

Mélanie Henique uit Frankrijk pakte op gepaste afstand (25,31) zilver. Het brons ging naar de Chinese Zhang Yufei (25,32).

De Nederlandse gemengde estafetteploeg greep op de 4x100 meter vrije slag naast de medailles. Stan Pijnenburg, Jesse Puts, Tessa Giele en Marrit Steenbergen zetten met 3.24,24 de vijfde tijd neer.

Het goud ging naar Australië, dat met 3.19,38 een wereldrecord zwom. Canada (3.20,61) en de Verenigde Staten (3.21,09) pakten respectievelijk zilver en brons.

Kim Busch strandde in de halve finales op de 50 meter vrije slag. Foto: EPA

Geen finaleplaats voor Van Roon en Busch

Op de 50 meter vrije slag liepen Valerie van Roon en Kim Busch de finale mis. Beiden zwommen in de halve finales een tijd van 25,19 en werden daarmee gedeeld dertiende. Alleen de beste acht gaan door naar de finale.

Voor Rosey Metz waren de halve finales op de 50 meter schoolslag eveneens het eindstation. De 21-jarige zwemster werd achtste in haar race en kreeg na afloop ook nog te horen dat ze was gediskwalificeerd.

De wereldkampioenschappen zwemmen langebaan eindigen zaterdag. Op de slotdag zijn er nog zeven medailleonderdelen.