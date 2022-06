In navolging van de Amerikaanse PGA Tour gaat ook de Europese DP World Tour golfers straffen die deelnamen aan de omstreden LIV Golf Invitational Series. De golfers die overstappen kunnen rekenen op een boete en schorsing.

De organisatie van de DP World Tour, die voorheen bekendstond als de Europese Tour, legt golfers die meedoen aan de LIV Series een boete van omgerekend ruim 116.000 euro op. Bovendien mogen ze volgende maand ook niet meedoen aan het Schots Open en twee toernooien in de Verenigde Staten.

Met de straffen volgt de DP World Tour het voorbeeld van de PGA Tour, de organisator van belangrijkste reeks toernooien in het golf. De Amerikaanse organisatie sloot eerder alle leden uit die meedoen aan de tour, die wordt gefinancierd door miljarden euro's uit Saoedi-Arabië.

"Iedere beslissing die iemand in zijn leven neemt, heeft consequenties", zei directeur Keith Pelley van de DP World Tour. "Dat geldt ook voor de topsport, vooral als iemand de regels overtreedt. Dat heeft een aantal van onze leden gedaan en daarom hebben we dit besluit genomen."

De Nederlandse golfers Joost Luiten, Wil Besseling, Darius van Driel en Daan Huizing hebben een speelkaart voor de DP World Tour. Geen van de Nederlanders stapte vooralsnog over naar de LIV Series. De bekende Europese golfers Ian Poulter, Lee Westwood en Sergio Garcia deden dat wel.

Het eerste toernooi van LIV Golf vond twee weken geleden plaats in Londen. Daar was 25 miljoen dollar te verdienen; de grootste prijzenpot in de geschiedenis van het professionele golf. Het tweede toernooi van de omstreden tour begint op 30 juni in het Amerikaanse Oregon.