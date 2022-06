Synchroonzwemster Anita Alvarez mag vrijdag niet meedoen aan de finale van het teamevenement bij de WK in Boedapest. De 25-jarige Amerikaanse raakte woensdag buiten bewustzijn tijdens haar oefening en is uitgesloten van verdere deelname door de internationale zwemfederatie FINA.

De artsen van het Amerikaanse team gaven Alvarez na verschillende onderzoeken in de afgelopen 36 uur groen licht om terug te keren in competitie, maar de FINA heeft een paar uur voor de start van de finale bepaald dat ze niet mag worden ingeschreven.

Alvarez zorgde woensdag voor paniek bij de WK toen ze flauwviel tijdens haar oefening. De Amerikaanse bondscoach Andrea Fuentes, zelf in het verleden een succesvol synchroonzwemster, aarzelde geen moment en dook in het water toen ze zag dat haar pupil langzaam naar de bodem zakte. Met hulp van een lifeguard bracht de Spaanse haar pupil naar de kant, waar Alvarez direct medische hulp kreeg en weer bijkwam.

"Ik ben oké en gezond", schreef de tweevoudig olympiër donderdag op Instagram. "Ik heb nog twee wedstrijddagen waar ik me op wil focussen."

Alvarez vertelde aan verschillende media in Hongarije dat ze als aanvoerder van de Amerikaanse ploeg graag mee wilde doen aan de teamfinale van vrijdag. "Ik wil mijn teamgenoten niet teleurstellen. En ik wil deze WK met opgeheven hoofd verlaten."

Merkely Béla, de arts die bij de WK zwemmen verantwoordelijk is voor de gezondheid van de sporters, liet bij het Hongaarse RTL Híradó weten dat hij het niet verantwoord vindt voor Alvarez om weer het zwembad in te duiken. "Deze sport is waarschijnlijk niet geschikt voor haar", zei hij.

Anita Alvarez (midden) wordt boven water gehaald door haar coach Andrea Fuentes (links). Anita Alvarez (midden) wordt boven water gehaald door haar coach Andrea Fuentes (links). Foto: ANP

Alvarez viel al twee keer eerder flauw

De moeder van Alvarez vertelde aan het Amerikaanse CBS dat haar dochter in totaal al drie keer is flauwgevallen in het zwembad. De eerste keer gebeurde het niet tijdens een wedstrijd.

Vorig jaar juni raakte de Amerikaanse buiten bewustzijn tijdens een oefening bij een olympisch kwalificatietoernooi in Spanje. Toen werd ze ook door haar coach Fuentes gered van verdrinking.

"Ik zeg dit heel vaak tegen Andrea en andere mensen: ik ben ontzettend dankbaar dat zij mijn coach is", zei Alvarez donderdag bij NBC News.

De Amerikaanse ploeg meldde in een verklaring dat Alvarez woensdag buiten bewustzijn raakte door de grote inspanning die ze leverde tijdens haar oefening. Fuentes zei tegen de Spaanse krant Marca dat "we niet moeten vergeten dat dit kan gebeuren bij duursporten. Bij onze sport gebeurt het alleen in een zwembad."

De teamfinale bij de WK begon vrijdag om 16.00 uur.