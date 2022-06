Sha'Carri Richardson komt volgende maand verrassend genoeg niet in actie op de 100 meter tijdens de WK atletiek in Eugene. Op het kwalificatietoernooi in Oregon kwam de Amerikaanse vrijdag niet verder dan de series.

Richardson klokte een tijd van 11,31 seconden en dat was niet genoeg om door te gaan naar de halve finales op atletiekcomplex Hayward Field. Alleen de top drie plaatst zich voor het mondiale eindtoernooi. Met 11,31 was ze ook flink langzamer dan haar beste seizoenstijd, die op 10,85 seconden staat.

Vorig jaar mistte de excentrieke Richardson de Olympische Spelen, omdat ze een maand werd geschorst vanwege het gebruik van marihuana. Met een persoonlijk record van 10,72 seconden gold ze als een van de favorieten voor een medaille. Ze is met die tijd de op vijf na snelste vrouw ooit over 100 meter.

Richardson kan zich nog wel plaatsen voor de 200 meter op het WK in eigen land. In de kwalificatie neemt ze het dit weekend onder anderen op tegen specialisten Abby Steiner en Gabby Thomas, de derde snelste vrouw ooit op die afstand.

De WK atletiek worden van 15 juli tot en met 24 juli gehouden. De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce is de regerend wereldkampioen op de 100 meter. Bij de 200 meter staat de titel op naam van de Britse Dina Asher-Smith.