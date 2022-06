Zonta van den Goorbergh is komend weekend een van de twee Nederlanders bij de TT van Assen. Vader Jurgen van den Goorbergh, de laatste Nederlander die furore maakte in de 500 cc (nu MotoGP), ziet met trots dat zijn zestienjarige zoon boven verwachting presteert in diens debuutjaar.

"Het gaat voortreffelijk", zegt Jurgen van den Goorbergh. "Zonta doet iets wat nog nooit iemand heeft gedaan: uit het niets de Moto3 overslaan en meteen naar de Moto2. Vanaf de eerste wedstrijd was het verschil met de toprijders nog geen twee seconden per ronde en soms zelfs minder dan een seconde. Hij is bepaald niet voor de laatste plek bezig.

Zonta van den Goorbergh haalde in zeven van zijn eerste tien races de finish. Zijn beste resultaat is een zeventiende plek bij de Grand Prix van Frankrijk. De top vijftien krijgt punten voor het wereldkampioenschap. "Zonta is al een aantal keren in de top twintig geëindigd en dan kun je al gaan denken aan WK-punten", aldus Jurgen van den Goorbergh. "Dat zit er nu zelfs al in en dat hadden we bij aanvang van het seizoen helemaal niet durven voorspellen."

Van den Goorbergh wist wel dat zijn zoon talentvol was, maar Zonta heeft hem dit jaar toch verrast. De tiener was in de eerste vrije training voor de GP van Portugal de snelste in de regen. "Dat zegt iets over zijn talent. Hij had nog nooit in de regen gereden met zo'n motorfiets. Je kunt zeggen dat het puur lef is, maar het is ook de kunst om in die omstandigheden de motorfiets de baas te zijn en erop te blijven. Zonta heeft veel mensen versteld doen staan."

Stilletjes hoopt Van den Goorbergh op een natte baan in Assen. "Hij is een extreem goede regenrijder, dat is gebleken. Als het nat is, dan moet hij ervoor gaan en kan hij voor een verrassend resultaat zorgen. Ik zal proberen hem het vertrouwen te geven om niet te aarzelen. Blijft het droog, dan is top twintig meegenomen en een puntje voor het WK zou helemaal fijn zijn."

Jurgen van den Goorbergh deed elf keer mee aan de TT van Assen. Jurgen van den Goorbergh deed elf keer mee aan de TT van Assen. Foto: ANP

'We zijn bezig met een bouwproject'

Van den Goorbergh benadrukt dat het debuutjaar van zijn zoon moet worden gezien als een leerseizoen. "We zijn bezig met een bouwproject waarin de eerste stenen op de fundering zijn gelegd. Maar voordat het dak erop zit, zijn we anderhalf jaar verder. Zonta moet bijvoorbeeld fysiek nog sterker worden en dat moet je niet overhaasten. Hij moet niet overtraind raken."

De periode dat Van den Goorbergh nog zelf sleutelde aan de motor van zijn zoon is voorbij. "Ik ben nu zijn begeleider en overal bij, zonder hinderlijk te zijn. Zonta is nog zo jong. Motorracen is maar 50 tot 60 procent van de job. Hij moet ook reizen en op de circuits zien te komen, fit blijven en op tijd zijn eten krijgen. Zijn pak, handschoenen en helm moeten klaarliggen en daar zorg ik allemaal voor. Hij heeft een heel schema en daar moet hij zich aan houden. Daar ben ik streng in."

De eerste vrije training van de TT van Assen in de Moto2 begint vrijdag om 10.55 uur. De tweede vrije training start om 15.10 uur. De race in de op een na hoogste klasse begint zondag om 12.20 uur. De race in de MotoGP start om 14.00 uur.