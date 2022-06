Golfer Daan Huizing is donderdag uitstekend begonnen aan het BMW International Open. De Nederlander bezet de tweede plaats na de openingsdag in München.

De 31-jarige Huizing ging op de baan van golfclub Eichenried rond in 63 slagen, 9 onder par. Hij noteerde negen birdies.

Huizing heeft één slag achterstand op de Li Haotong, die aan de leiding gaat. De Duitser Nicolai von Dellingshausen staat met 64 slagen derde.

Eerder deze maand eindigde Huizing bij het Porsche European Open in Hamburg als tiende. Zijn landgenoot Wil Besseling werd bij dat toernooi tweede.

Besseling begon in München met een ronde van 69 slagen en is daarmee gedeeld 29e. Darius van Driel had 70 slagen nodig en staat 46e.