Caspar Corbeau heeft donderdag bij de WK zwemmen in Boedapest niet kunnen stunten op de 200 meter schoolslag. De Nederlander werd zevende en voorlaatste in de finale. Op de 100 meter vlinderslag miste Nyls Korstanje ondanks een nieuw Nederlands record de eindstrijd.

De 21-jarige Corbeau noteerde in de finale van de 200 meter schoolslag een tijd van 2.09,62. Het goud ging met 2.07,07 naar de Amerikaan Zac Stubblety-Cook. De Japanner Yu Hanaguruma en de Zweed Erik Persson deelden met 2.08,38 het zilver.

Arno Kamminga ontbrak in de eindstrijd. De 26-jarige kanshebber voor goud besloot zich woensdag terug te trekken voor de halve finales, omdat hij zich niet fit genoeg voelde.

Eerder op de avond kwam Korstanje op de 100 meter vlinderslag net tekort voor een finaleplaats. Met 51,41 verbeterde hij wel zijn eigen Nederlands record van vorig jaar bij de Olympische Spelen in Tokio met dertien honderdsten.

De 23-jarige Korstanje zwom de negende tijd in de halve finales, terwijl de beste acht zwemmers zich voor de eindstrijd plaatsten. Hij was dertien honderdsten langzamer dan de nummer acht, de Amerikaan Michael Andrew. Dinsdag pakte Korstanje met de gemengde estafetteploeg nog verrassend WK brons op de 4x100 meter.

Op de 50 meter vrije slag slaagden Thom de Boer en Jesse Puts er ook niet in om de finale te halen. De Boer werd met 21,99 twaalfde in de halve eindstrijd en Puts kwam met 22,02 niet verder dan de vijftiende tijd.

De Waard ternauwernood naar finale 50 vlinder

Bij de vrouwen plaatste Maaike de Waard zich ternauwernood voor de finale van de 50 meter vlinderslag. De Nederlandse noteerde met 25,75 de achtste tijd in de halve finales. De ervaren Zweedse Sarah Sjöström zwom met 25,13 de snelste tijd.

"Nummer 8 is net genoeg", jubelde De Waard voor de camera van de NOS. "Het was geen vlekkeloze race, maar ik ben blij dat ik in de finale sta."

Op de 100 meter vrije slag veroverde Mollie O'Callaghan de wereldtitel. De achttienjarige Australië tikte aan in 52,67 en bleef Sjöström (52,80) en de Amerikaanse Torri Huske (52,92) voor op het koninginnennummer.