Serena Williams zal in voorbereiding op Wimbledon niet meer in actie komen. De veertigjarige Amerikaanse trok zich donderdag terug van het grastoernooi van Eastbourne, omdat haar dubbelpartner Ons Jabeur met een knieblessure kampt.

Williams maakte in het dubbeltoernooi in Eastbourne haar rentree na bijna een jaar afwezigheid. In de eerste ronde in de Britse stad was ze met Jabeur te sterk voor Marie Bouzková en Sara Sorribes Tormo. Vervolgens versloegen Williams en Jabeur ook Shuko Aoyama en Chan Hao-Ching. Dat zijn, naar nu blijkt, de enige partijen van Williams richting Wimbledon.

De voormalig nummer één van de wereld gaat vanaf maandag op jacht naar haar 24e Grand Slam-titel in het enkelspel, al is de vraag waar ze fysiek toe in staat is. Door een wildcard mag Williams, die is gezakt naar de 1.204e plek op de wereldranglijst, meedoen aan het grastoernooi in Londen.

Williams haakte vorig jaar op Wimbledon in de eerste ronde af met een enkelblessure. Daarna meldde ze zich ook af voor de Olympische Spelen. Vanwege een hamstringblessure liet ze ook de US Open aan zich voorbijgaan.

De laatste keer dat Serena Williams Wimbledon won, was in 2016. Foto: Getty Images

'Ik bekijk het van dag tot dag'

Williams won Wimbledon al zeven keer en bij een nieuwe eindzege evenaart ze Margaret Court, die met 24 Grand Slam-titels recordhouder is. Williams kreeg na haar laatste Grand Slam-eindzege, de Australian Open in 2017, al vier kansen om het record van de Australische te evenaren. Al die vier finales verloor ze.

Na haar winst in de eerste ronde in Eastbourne benadrukte Williams dat ze niet al te ver vooruitkijkt. "Ik bekijk het letterlijk van dag tot dag. Ik heb na mijn hamstringblessure echt de tijd genomen. Of ik volgend jaar nog speel? Dat weet ik nu echt nog niet", aldus Williams.

De 135e editie van Wimbledon begint maandag met minimaal vier Nederlandse troeven in het hoofdtoernooi. Bij de mannen zijn dat Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven, die een wildcard heeft gekregen. Bij de vrouwen doet Arantxa Rus mee.