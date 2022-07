Maaike de Waard heeft donderdag bij de WK zwemmen in Boedapest met de vierde tijd de halve finales op de 50 meter vlinderslag bereikt. De Waard klokte 25,92, terwijl de Chinese Zhang Yufei de snelste was in 25,39.

Tessa Giele kwam tekort voor een plaats bij de beste zestien. Ze zwom de negentiende tijd (26,63).

Bij de mannen plaatsen drie Nederlanders zich voor halve finales. Nyls Korstanje klokte in de series van de 100 meter vlinderslag de vijftiende tijd: 51,97. De beste tijd kwam op naam van de Hongaar Kristóf Milák: 50,68.

Thom de Boer en Jesse Puts slaagden er op de 50 meter vrije slag in zich bij de beste zestien te scharen. De Boer tikte aan na 21,91, de achtste tijd. Puts plaatste zich als vijftiende in 22,09. De Braziliaan Bruno Fratus was met 21,71 de snelste in de series.

De halve finales met De Waard, Korstanje, De Boer en Puts staan donderdagavond op het programma in de Duna Aréna. Dan komt ook Caspar Corbeau in actie in de finale op de 200 meter schoolslag.

De WK duurt voor de langebaanzwemmers nog tot en met zondag. De Nederlandse ploeg pakte tot dusver twee plakken: Arno Kamminga veroverde zilver op de 100 meter schoolslag en voor de gemengde estafetteploeg was er brons op de 4x100 meter wisselslag.