Rory McIlroy begrijpt niet waarom zoveel topgolfers overstappen naar de LIV Golf Invitational Series. Hij verwijt de deelnemers aan de nieuwe en omstreden Saoedische tour een gebrek aan betrouwbaarheid.

McIlroy nam woensdag kennis van het nieuws dat viervoudig Major-kampioen Brooks Koepka had gekozen voor het zeer lucratieve LIV Golf, waar miljarden euro's uit Saoedi-Arabië in omgaan.

"Ben ik verrast? Ja, vooral omdat hij eerst wat anders zei", reageerde McIlroy, groot voorstander van de traditionele PGA Tour, tegen de BBC. "Het zorgt voor enorm veel verbazing. Veel van deze jongens zeggen het ene en doen vervolgens het andere. Dat begrijp ik niet."

"Ik weet niet of dat om juridische redenen is, maar het is vrij onbetrouwbaar van hun kant om het ene te zeggen en dan het andere te doen. Zowel in het openbaar als in privégesprekken", aldus McIlroy.

Koepka voegde zich met zijn keuze in een rijtje met tal van topgolfers. Onder anderen Dustin Johnson, Bryson DeChambeau en Phil Mickelson kozen eerder voor de LIV Tour, die dit jaar acht toernooien met een totaal aan prijzengeld van 255 miljoen dollar (238 miljoen euro) organiseert.

De PGA-tour schorste eerder de zeventien leden die begin juni deelnamen aan het eerste LIV-toernooi in Centurion Club, dat werd gewonnen door Charl Schwartzel. Waarschijnlijk zal Koepka, die volgende week in Oregon meedoet aan het tweede toernooi van de omstreden tour, dezelfde behandeling krijgen.