Brooks Koepka is de volgende bekende golfer die is overgestapt naar de LIV Golf Invitational Series. De nieuwe en omstreden Saoedische tour maakte de komst van de viervoudig majorwinnaar woensdag bekend en overschaduwde daarmee de flinke veranderingen die de Amerikaanse PGA Tour op hetzelfde moment aankondigde.

De mondiale golfwereld staat al weken in brand door de strijd tussen het schatrijke LIV Golf en de PGA Tour, die de afgelopen decennia de organisator was van de belangrijkste en lucratiefste reeks toernooien in de sport.

De 32-jarige Amerikaan Koepka voegde zich woensdag in een rijtje met onder anderen zijn landgenoten Dustin Johnson, Bryson DeChambeau en Phil Mickelson; grote namen die al eerder kozen voor LIV Golf en zijn grote en door Saoedi-Arabië gefinancierde schatkist.

"Brooks Koepka heeft de afgelopen vijf jaar een ontzettend grote invloed gehad op de golfwereld", zei LIV Golf-baas Greg Norman in een verklaring. "Het aantrekken van Brooks laat andermaal zien dat wij een ongelooflijk sterk deelnemersveld aan het samenstellen zijn."

Op het moment dat de verklaring van LIV Golf werd gepubliceerd, gaf PGA Tour-baas Jay Monahan een persconferentie in de Amerikaanse staat Connecticut, waar donderdag het Travelers Championship begint. Koepka heeft zich afgemeld voor dat toernooi. Hij doet volgende week in Oregon wel mee aan het tweede toernooi van LIV Golf.

Monahan sprak in Connecticut over de ambitieuze plannen om de PGA Tour flink te veranderen. Zo is er vanaf volgend jaar bij acht toernooien veel meer prijzengeld te verdienen. In totaal gaat het om zo'n 54 miljoen dollar (51 miljoen euro).

PGA Tour: 'Kunnen wapenwedloop niet winnen met geld'

De PGA Tour kondigde ook aan dat het reguliere seizoen vanaf 2024 van januari tot en met augustus zal duren. Nu is dat nog van september tot en met augustus. Bovendien komen er in het najaar drie nieuwe toernooien - in Europa en Azië - waar het prijzengeld per toernooi zo'n 25 miljoen dollar zal zijn.

De plannen van de PGA Tour kunnen niet los worden gezien van de strijd met LIV Golf. De Saoedische tour heeft een miljardenbudget en organiseert dit jaar acht toernooien met een totaal aan prijzengeld van 255 miljoen dollar.

Bij het eerste toernooi in Londen was er twee weken geleden 25 miljoen dollar beschikbaar voor de deelnemers. Dat was de grootste prijzenpot in de geschiedenis van het professionele golf. Winnaar Charl Schwartzel kreeg 3,7 miljoen euro.

"Laat ik duidelijk zijn: ik ben niet naïef. Als dit een wapenwedloop is en geld is het enige wapen, dan kunnen wij als PGA Tour niet strijden tegen LIV Golf", zei Monahan woensdag. "Wij kunnen als Amerikaanse organisatie niet concurreren met een buitenlandse monarchie die miljarden dollars uitgeeft om het golf te kopen."

"We staan open voor goede en gezonde competitie, maar LIV Golf is dat niet. Het is een irrationele bedreiging, een organisatie die zich geen enkele zorgen hoeft te maken over het terugverdienen van hun investeringen of de groei van de sport. Wij moeten ervoor zorgen dat wij hét platform blijven voor de beste golfers ter wereld."