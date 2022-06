De Nederlandse hockeysters hebben woensdag de Pro League afgesloten met een klinkende zege. Het China van voormalig Oranje-bondscoach Alyson Annan werd in Rotterdam met 6-0 verslagen.

Het duel stond voor Nederland vooral in het teken van de rentree van Eva de Goede. De drievoudig olympisch kampioene scheurde in november vorig jaar haar kruisband af. Het was destijds maar de vraag of ze ooit zou kunnen terugkeren op het hoogste niveau.

De 33-jarige De Goede deed uiteindelijk ruim een half uur mee. Daarna ging de 251-voudig international, volgens afspraak, naar de kleedkamer.

Met 38 punten uit zestien wedstrijden sluit Nederland het Pro League-seizoen af op de tweede plaats. Argentinië (42 punten) was al een tijdlang zeker van de eindzege.

Frédérique Matla nam drie doelpunten voor haar rekening. Frédérique Matla nam drie doelpunten voor haar rekening. Foto: Pro Shots

Oranje laat zien klaar te zijn voor WK

Nederland en China stonden dinsdag, eveneens in Rotterdam, ook al tegenover elkaar. Toen had de ploeg van bondscoach Jamilon Mülders een laat doelpunt van Maria Verschoor nodig om de wedstrijd te winnen.

De tweede ontmoeting tussen de olympische finalisten van 2008 was een stuk eenzijdiger. Verschoor opende deze keer al na twaalf minuten de score, dankzij voorbereidend werk van Felice Albers. Korte tijd later zorgde Albers voor de 2-0, opnieuw nadat ze een aanval van de tegenstander had onderbroken.

Met een strafcorner en twee benutte strafballen zorgde Frédérique Matla ervoor dat het duel definitief werd beslist. Met de 6-0 onderstreepte Lidewij Welten dat Nederland klaar is voor het WK dat op 1 juli van start gaat.