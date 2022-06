De Nederlandse waterpolosters hebben woensdag niet voor een verrassing kunnen zorgen in hun tweede duel bij de WK in Hongarije. Oranje verloor van titelverdediger de Verenigde Staten (7-11) en moet nu via een omweg de kwartfinales halen.

De Amerikaanse vrouwen pakten de titel bij de laatste drie WK's én bij de laatste drie Olympische Spelen. De ploeg is ook de topfavoriet in Hongarije en was de eerste echte test voor Nederland sinds de Spelen van vorig jaar in Tokio, waar Oranje in de kwartfinales strandde.

Nederland, dat het WK maandag begon met een monsterzege op Argentinië (29-6), stond halverwege al op een 3-6-achterstand tegen de VS. In de tweede helft kwam de ploeg van de Griekse bondscoach Evangelos Doudesis terug van 4-9 tot 7-9, maar verder liet de zesvoudig wereldkampioen het niet komen in Debrecen.

De pas zeventienjarige Lola Moolhuijzen was samen met Simone van de Kraats de topscorer van Oranje met twee treffers. Routinier Sabrina van der Sloot miste met al haar zeven schoten op de goal van Ashleigh Johnson, die bewees waarom ze wordt gezien als de beste keeper ter wereld.

Nederland zal door de veertiende nederlaag op rij tegen de VS een tussenronde moeten spelen om de laatste acht te bereiken. Alleen de poulewinnaar plaatst zich voor de kwartfinales en Oranje kan de Amerikaanse ploeg niet meer inhalen. De nummers twee en drie van de vier groepen gaan naar de tussenronde.

Nederland sluit de groepsfase vrijdag af met en wedstrijd tegen Zuid-Afrika. De hekkensluiter van poule B verloor zijn eerste twee duels en is normaal gesproken geen partij voor de Oranjevrouwen.