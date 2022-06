Arno Kamminga doet woensdagavond bij de WK zwemmen in Boedapest niet mee aan de halve finales van de 200 meter schoolslag. De kanshebber voor goud voelt zich niet fit genoeg om in actie te komen. Kira Toussaint eindigde als achtste en laatste in de finale van de 50 meter rugslag.

"Ik voel me al sinds zaterdag niet fit, maar dat heb ik voor mijn races tot nu toe steeds opzij kunnen zetten", zegt de 26-jarige Kamminga. "Ik ben er eigenlijk best trots op dat ik er desondanks nog twee medailles uit heb weten te persen. Maar nu merk ik dat de koek echt op is."

Kamminga pakte zondag zilver op de 100 meter schoolslag en dinsdag met de Nederlandse ploeg brons op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde estafetteteams.

Woensdagochtend kwam de Katwijker ook nog in actie in de series van de 200 school. Hij plaatste zich voor de halve finales, maar de tiende plaats paste niet bij zijn status als een van de beste schoolslagzwemmers ter wereld. Zijn tijd van 2.10,33 was ruim drie seconden boven zijn Nederlands record (2.06,84).

In overleg met de staf van de Nederlandse ploeg heeft Kamminga besloten om zich terug te trekken voor de halve finales van de 200 school. Op die afstand won hij vorig jaar bij de Olympische Spelen van Tokio zilver, net als op de 100 school.

Met Caspar Corbeau doet er nog wel een Nederlander mee aan de halve finales van de 200 school. De 21-jarige zwemmer noteerde de tweede tijd (2.09,15) in de series.

Arno Kamminga (rechts) stond dinsdagavond nog op het podium met de Nederlandse estafetteploeg. Arno Kamminga (rechts) stond dinsdagavond nog op het podium met de Nederlandse estafetteploeg. Foto: ANP

Toussaint laatste in finale 50 meter rug

Toussaint slaagde er niet in om te pieken in de finale van de 50 meter rugslag. Met een tijd van 27,80 seconden werd ze achtste en laatste. Ze was bovendien langzamer dan dinsdag in de halve finales.

De overwinning ging naar de Canadese Kylie Masse, die aantikte in 27,31. De Amerikaanse Katharine Berkoff (27,39) en Française Analia Pigrée (27,40) legden beslag op de andere podiumplaatsen.

Toussaint eindigde maandag in de finale van de 100 meter rugslag als zesde. Dinsdag pakte ze wel brons met het gemengde estafetteteam.

Marrit Steenbergen wist zich bij de vijfde avondsessie van de WK in Boedapest niet te plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. De 22-jarige Friezin klokte met 54,11 de elfde tijd in de halve finales en kwam drie tienden tekort voor een plek bij de top acht.

Steenbergen had zich woensdagochtend in de series als zevende gekwalificeerd voor de halve finales. Ze zwom toen 54,13.