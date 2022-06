Americanfootballspeler Jaylon Ferguson is op 26-jarige leeftijd overleden. Dat maakt zijn NFL-club Baltimore Ravens woensdag bekend.

"We zijn diepbedroefd door het tragische overlijden van Jaylon Ferguson", schrijft Baltimore Ravens in een verklaring. "Hij was een zachtaardige, respectvolle jongeman met een grote glimlach en een aanstekelijke persoonlijkheid. Onze condoleances gaan naar zijn familie en vrienden."

Volgens de politie van Baltimore werd Ferguson dinsdagavond buiten bewustzijn aangetroffen in een huis in het noorden van de stad. De hulpdiensten probeerden de NFL-speler nog bij te brengen, maar dat lukte niet. Ferguson werd ter plaatse doodverklaard door een arts.

De politie heeft geen sporen gevonden van een misdaad. Een lijkschouwing moet vaststellen wat de doodsoorzaak is. Ferguson laat drie jonge kinderen achter.

Ferguson was van 2015 tot en met 2018 een ster bij Louisiana Tech in de prestigieuze Amerikaanse universiteitscompetitie. De Ravens kozen de linebacker (een verdedigende positie in het American football) in 2019 als 85e in de 'draft', een jaarlijks evenement waarbij NFL-clubs om beurten universiteitsspelers mogen kiezen.

Ferguson speelde de laatste drie jaar 38 van de mogelijke 49 NFL-wedstrijden voor de Ravens. De afgelopen weken deed hij mee aan alle trainingen richting het nieuwe seizoen, dat in september begint.