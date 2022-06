Skiester Adriana Jelinkova komt voortaan niet meer voor Nederland, maar voor Tsjechië uit. Dat besluit heeft ze genomen omdat haar relatie met de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) is verstoord, vertelt ze woensdag in in een interview met De Telegraaf.

Jelinkova was in februari in Peking de eerste Nederlandse skiester op de Olympische Spelen sinds Margriet Prajoux-Bouma in 1952 in Oslo. Ze verliet China voortijdig nadat ze positief was getest op het coronavirus en daarna telkens testwaarden rond de in China toegepaste grenswaarden had.

"Er zijn in die weken veel dingen gebeurd die voor onnodig veel extra stress hebben gezorgd. Maar ik wil hier geen ordinair moddergevecht van maken", zegt Jelinkova, die in Tsjechië is geboren en al op jonge leeftijd naar Oostenrijk is verhuisd, tegen De Telegraaf.

Na het afgelopen seizoen schakelde sportkoepel NOC*NSF prestatiemanager Francesco Wessels in om onderzoek te doen naar de verstoorde werkrelatie tussen Jelinkova en de NSkiV. Er speelden al jaren dingen.

"De conclusie van het onderzoek was dat NOC*NSF onder deze omstandigheden een dergelijke financiële steun niet ziet als een investering in ambitie, maar in ongemak", vertelt de 25-jarige Jelinkova.

"Het kwam erop neer dat zij de komende vier jaar richting de Winterspelen in Italië niks meer voor mij kunnen betekenen, mede doordat de NSkiV aan NOC*NSF had laten weten mij niet meer voor te dragen voor ondersteuning. Dat was voor mij een schok."

'Ik ben en blijf een Nederlander'

Jelinkova, die naast een Nederlands ook een Tsjechisch paspoort heeft, baalt ervan hoe alles is gelopen. "Hoewel mijn carrière nu voorlopig is gered, blijft het pijnlijk als het land dat je het liefst vertegenwoordigt niet voor je door het vuur gaat", zegt ze.

"Toch ben ik ook onwijs dankbaar voor de vele steun die ik in de afgelopen jaren wél heb ontvangen. Ik hoop dat de Nederlandse fans voor mij blijven juichen. Ik voel me nu diep gekwetst, maar ben en blijf een Nederlander. En ik ben ervan overtuigd dat mijn beste jaren nog voor me liggen."

De directie van de Nederlandse Ski Vereniging meldt in een reactie aan De Telegraaf: "In samenwerking met NOC*NSF hebben wij onze samenwerking met Adriana Jelinkova zeer zorgvuldig geëvalueerd en de uitkomst daarvan is dat beide partijen niet langer een gezamenlijk pad richting de toekomst zien. We verschillen onder meer van inzicht over wat Adriana nodig heeft om zichzelf op de best mogelijke manier te ontwikkelen."

"Desondanks hebben wij Adriana in de afgelopen jaren zo goed mogelijk proberen te ondersteunen en wij betreuren deze ontstane situatie enorm. Het spijt ons tevens dat Adriana zich in de steek gelaten heeft gevoeld, hetgeen nooit en te nimmer onze bedoeling is geweest. Ondanks alles wensen we haar voor de komende jaren alle geluk en succes toe."

Op de Spelen in Peking moest Jelinkova wegens haar positieve coronatest de slalom aan zich voorbij laten gaan. Haar optreden op de reuzenslalom eindigde in een grote teleurstelling, doordat ze een poortje miste in de eerste run.