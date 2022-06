De Nederlandse hockeysters hebben dinsdag met pijn en moeite het China van oud-bondscoach Alyson Annan verslagen. Een week voor de start van het WK bezorgde Maria Verschoor de ploeterende ploeg van interim-bondscoach Jamilon Mülders pas in de slotfase de zege: 2-1.

Pas op slag van rust vond Nederland in Rotterdam een gaatje in de hechte defensie van China. Daarbij kreeg Oranje wel hulp van de tegenstander: Laurien Leurink zag haar voorzet via een Chinese voet in het doel belanden: 1-0.

Nederland kon aanvallend nauwelijks een vuist maken en kreeg daar direct na de onderbreking de rekening voor gepresenteerd. De verdedigers van Oranje tastten verschillende keer mis bij een inslag en Yang Chen maakte vervolgens de verrassende 1-1.

De hockeysters zochten in het laatste kwart nadrukkelijk naar de winnende 2-1 en kregen negen minuten voor tijd loon naar werken. Verschoor haalde kiezelhard uit met haar backhand en de Chinese keeper was kansloos.

Voor Nederland was het duel met China ook een weerzien met de veelbesproken ex-bondscoach Annan. De Australische werd in januari ontslagen omdat ze voor een angstcultuur had gezorgd in de succesvolle vrouwenploeg en zij en de hockeybond van mening verschilden over de aanpak ervan. In mei werd ze bondscoach van de Chinese hockeysters. Woensdag staan Nederland en China opnieuw tegenover elkaar.

Nederland bereidt zich momenteel voor op het WK, dat op 1 juli wordt gehouden in eigen land en in Spanje. Oranje is titelverdediger op het toernooi. Mülders zal op het WK op interimbasis de bondscoach van de hockeysters zijn. Daarna neemt Paul van Ass zijn taken over, zo werd twee weken geleden bekendgemaakt.