Kira Toussaint heeft zich dinsdag bij de WK zwemmen in Boedapest geplaatst voor de finale van de 50 meter rugslag. Landgenote Maaike de Waard strandde op diezelfde afstand in de halve eindstrijd.

De 28-jarige Toussaint klokte een tijd van 27,69 seconden en ging daarmee als zevende door naar de finale. De Waard was slechts acht honderdsten langzamer dan Toussaint, maar eindigde daarmee wel als tiende.

De tijd van Toussaint, die maandag nog als zesde eindigde in de finale van de 100 meter rugslag, was flink sneller dan de tijd (28,17) waarmee zij zich eerder op de dag voor de halve finales had geplaatst. Ook De Waard was sneller dan haar tijd in de ochtend (28,04), al was dat dus niet genoeg om een plaats in de finale te bemachtigen.

Toussaint pakte vorig jaar tijdens de EK korte baan in Kazan goud op de 50 meter rugslag en ook goud op de 100 en 200 meter rugslag. Maar tal van wereldtoppers deden niet mee aan het toernooi in de Russische stad. De Waard werd tijdens dat EK derde op de 50 meter rugslag en ze zwom naar het zilver op de 100 meter rugslag.

De finale van de 50 meter rugslag wordt woensdag om 18.30 uur gezwommen. Dinsdag om 19.52 uur staat in Boedapest nog de finale van de 4x100 meter gemengde estafette op het programma. Daarin komen naast Toussaint ook Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Marrit Steenbergen in actie.

Maaike de Waard slaagde er niet in om zich op het WK te plaatsen voor de finale van de 50 meter rugslag. Maaike de Waard slaagde er niet in om zich op het WK te plaatsen voor de finale van de 50 meter rugslag. Foto: Getty Images

Milák prolongeert wereldtitel in wereldrecord

Kristóf Milák prolongeerde in een wereldrecord zijn wereldtitel op de 200 meter vlinderslag. Voor eigen publiek pakte de 22-jarige Hongaar het goud in 1.50,34. Daarmee was hij bijna vier tienden van een seconde sneller dan drie jaar geleden bij de WK in Zuid-Korea, toen hij ook wereldkampioen werd in een wereldrecord (1.50,73).

"Dit is mijn thuis, dit is mijn zwembad en baan 4 is van mij", zei Milák. "Er zitten hier vierduizend geweldige mensen op de tribunes die naar mij komen kijken. Ik kon ze niet teleurstellen."

De Hongaar verdiende met zijn wereldrecord niet alleen een bonus van 50.000 dollar (omgerekend ruim 47.000 euro), maar hij krijgt ook een gepersonaliseerde NFT. Dat is een digitale token die online geld waard is.

De Amerikaanse topzwemmer Caeleb Dressel trok zich vanwege "medische redenen" terug voor de halve finales van de 100 vrij en de finale van de gemengde estafette (wisselslag). De 25-jarige Dressel veroverde vorig jaar maar liefst vijf keer olympisch goud op de Spelen van Tokio en voerde de afgelopen dagen in Boedapest zijn aantal wereldtitels op naar vijftien. Het is niet bekend of hij later deze week terugkeert in het Hongaarse 50-meterbad.