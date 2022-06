Lesley Pattinama-Kerkhove heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon. De Nederlandse won in Roehampton in twee sets (6-3 en 6-2) van Lea Boskovic uit Kroatië, terwijl Suzan Lamens werd uitgeschakeld.

Om het hoofdtoernooi te bereiken moet de dertigjarige Pattinama-Kerkhove (WTA-142) nog twee partijen winnen. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Spaanse Andrea Lázaro García (WTA-201).

Vorig jaar haalde Pattinama-Kerkhove het hoofdtoernooi van Wimbledon, waarna ze in de eerst ronde stuntte tegen Svetlana Kuznetsova, destijds de nummer veertig van de wereld. Dat is ook de enige keer dat ze de tweede ronde haalde op een Grand Slam-toernooi.

Eerder op dinsdag ging Lamens onderuit in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi. De 22-jarige Nederlandse verloor in twee sets (7-5 en 6-1) van de Oekraïense Daria Snigur.

Naast Pattinama-Kerkhove en Lamens spelen nog twee Nederlandse vrouwen in het kwalificatietoernooi: Arianne Hartono en Indy de Vroome. Arantxa Rus zien we sowieso op de grasbanen in Londen, zij is als nummer 86 van de wereldranglijst rechtstreeks gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi.

Suzan Lamens in actie op het ATP-toernooi in Rosmalen. Foto: ANP

Drie Nederlandse mannen zeker van hoofdtoernooi

Bij de mannen kreeg Tim van Rijthoven een wildcard voor het hoofdtoernooi na zijn historische toernooizege in Rosmalen. Tallon Griekspoor (WTA-53) en Botic van de Zandschulp (ATP-26) zijn op basis van hun ranking rechtstreeks geplaatst. Gijs Brouwer, Jelle Sels en Jesper de Jong werden maandag uitgeschakeld in het kwalificatietoernooi.

Wimbledon begint maandag en duurt tot en met 10 juli. Novak Djokovic verdedigt zijn titel bij de mannen. Bij de vrouwen komt er sowieso een nieuwe winnaar, want de Australische winnares van 2021 Ashleigh Barty is gestopt.