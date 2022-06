Kira Toussaint en Maaike de Waard hebben zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van de 50 meter rugslag bij de WK zwemmen in Boedapest. De twee Nederlandse vrouwen behoren tot de vijftien zwemsters die de series doorkwamen in de Duna Aréna.

Met 28,17 seconden klokte de 28-jarige Toussaint, die de regerend Europees kampioene is op de 50 meter rugslag, de dertiende tijd in de series. De Waard was met 28,04 seconden goed voor de tiende plek.

Maandag eindigde Toussaint in de finale op de 100 meter rugslag als zesde. Ze klokte een tijd van 59,99 seconden. De Amerikaanse Regan Smith zwom naar 58,22 en veroverde goud. De 25-jarige De Waard haalde met een negende plek de finale niet.

Toussaint pakte vorig jaar tijdens de EK kortebaan in Kazan naast goud op de 50 meter rugslag ook goud op de 100 en 200 meter rugslag. Maar tal van wereldtoppers deden niet mee aan het toernooi in de Russische stad. De Waard werd tijdens dat EK derde op de 50 meter rugslag en ze zwom naar het zilver op de 100 meter rugslag.

De halve finales van de 50 meter rugslag zijn op dinsdagavond om 18.37 uur. De finale wordt woensdag gezwommen om 18.30 uur.