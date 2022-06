Golden State Warriors is in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) groots gehuldigd in San Francisco. De ploeg van coach Steve Kerr veroverde onlangs de vierde NBA-titel in acht jaar tijd.

De selectie van de Warriors maakte onder grote belangstelling een rondrit door de stad.

Uiteraard was sterspeler Stephen Curry erbij.

Mensen deden er alles aan om een glimp op te vangen van hun helden.

Ze stonden rijendik langs de kant.

De spelers hadden het naar hun zin.

Succescoach Steve Kerr was de vormgever van alle vier titels.