Het is voor transgender personen in de rugbysport voortaan niet meer mogelijk mee te doen aan internationale wedstrijden. De internationale rugbybond IRL heeft dat dinsdag laten weten, zoals zwembond FINA zondag al deed.

De rugbybond reageert hiermee op het verzoek van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat vorig jaar richtlijnen aankondigde en federaties vroeg om hun eigen 'sportspecifieke' regels te maken.

Het besluit van de FINA leidde tot een hevig debat tussen degenen die vechten voor de rechten van transgenders om vrij te concurreren als vrouwen en degenen die beweren dat ze een oneerlijk fysiologisch voordeel hebben.

De aankondiging van de IRL betekent dat transgender personen worden uitgesloten van de Women's Rugby League World Cup in november in Engeland. Op dit moment werkt de rugbybond aan een beleid voor transgenders voor 2023.

Vorige maand kwam de internationale wielerunie UCI al met aangescherpte regels voor transgender personen. Ze moeten voor deelname bij de vrouwen voortaan een bepaalde (lage) testosteronwaarde overleggen. De nieuwe regels waren een reactie op commotie rond baanwielrenster Emily Bridges, die van de UCI niet mocht meedoen aan het Britse kampioenschap.

Mogelijk komt ook atletiek met maatregelen

Sebastian Coe, voorzitter van de wereldatletiekbond, liet maandag weten dat atletiek het zwemmen (en nu dus ook het rugby) zou kunnen volgen en mogelijk ook kiest voor een ​​strenger beleid voor transgender atleten die deelnemen aan vrouwenevenementen.

"Het is mijn verantwoordelijkheid om de integriteit van de vrouwensport te beschermen en dat nemen we zeer serieus", zei hij. "Als dat betekent dat we de protocollen in de toekomst moeten aanpassen, zullen we dat doen."

In de vrouwenatletiek was de laatste jaren al veel discussie over (on)eerlijke competitie. De vrouwelijke topatleet Caster Semenya mocht door een nieuwe regel alleen aan haar favoriete afstand (de 800 meter) meedoen als ze hormoonremmers zou gebruiken. Ze behoort tot een kleine groep atletes met een van nature hoog testosterongehalte.

De inmiddels 31-jarige Semenya verzette zich hevig tegen de ingevoerde regel, maar de Zuid-Afrikaanse verloor alle rechtszaken die ze aanspande.